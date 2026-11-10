Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde psikoterapiye başlamak

Psikolojik destek ararken yalnızca bir adres bulmak yeterli olmayabilir. Görüşmede nasıl karşılanacağınızı, sizi zorlayan konuları nasıl anlatacağınızı ve sürecin neye göre ilerleyeceğini merak edebilirsiniz. İş yaşamı, ilişkiler, geçmişte yaşananlar veya bir türlü adını koyamadığınız bir huzursuzluk bu arayışın başlangıcı olabilir. Destek almak için yaşadıklarınızı önceden bir tanıya veya belirli bir terapi yöntemine yerleştirmeniz gerekmez.

Kadıköy Bağdat Caddesi Psikolog arayışında olanlar, Klinik Psikolog Özge Dayıoğlu’nun internet sitesinde çalışma alanları, görüşme seçenekleri ve iletişim bilgilerini inceleyebilir. Yüz yüze görüşmeler Kadıköy Caddebostan’daki ofiste yapılır. Online görüşmenin uygunluğu ise kişinin ihtiyaçları ve görüşme koşulları dikkate alınarak ayrıca değerlendirilir. İlk iletişim, randevu seçeneklerini ve merak edilen çalışma çerçevesini öğrenmek için kullanılabilir.

İlk görüşmede ne konuşulur

İlk görüşmede sizi destek aramaya yönelten konulara, güncel yaşamınıza ve beklentilerinize yer verilebilir. Her ayrıntıyı aynı gün anlatmanız veya konuşmaya nereden başlayacağınızı bilmeniz beklenmez. Bazen en uygun başlangıç, son dönemde sizi en çok yoran bir olayı paylaşmaktır. Görüşmenin sıklığı, gizlilik ve çalışma sınırları gibi konular da başlangıçta ele alınır. Sürecin ilerleyişi herkes için aynı olmaz.

Görüşmeye gelmeden önce birkaç soru not almak isteyebilirsiniz. “Bu konuyu burada konuşabilir miyim?”, “Yüz yüze ve online görüşme arasında nasıl karar verilir?” ya da “Görüşme düzeni nasıl belirlenir?” gibi sorular ilk temasın parçası olabilir. Soruların basit veya önemli olduğuna başkalarının karar vermesi gerekmez. Hangi bilginin sizin için belirsiz olduğunu söylemeniz, beklentinizin anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Bireysel psikoterapide hangi konulara yer verilebilir

Kaygı, stres, özdeğer, ayrılık, kayıp veya ilişkilerde yaşanan güçlükler bireysel görüşmelerde ele alınabilecek başlıklardandır. Aynı konuyla başvuran iki kişinin deneyimi birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle çalışma, yalnızca bir başlığa göre değil, kişinin yaşam öyküsü ve güncel ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirilir. Kendi duygularınızı ifade etmekte zorlandığınız yerler de görüşmenin bir parçası olabilir.

Kadıköy Bağdat Caddesi Bireysel Psikoterapi kapsamında bilgi arayanlar, ilgili hizmet sayfasında başvuru konuları ve görüşme çerçevesini bulabilir. Psikoterapi, kişinin yerine karar verilmesi veya yaşamının dışarıdan düzenlenmesi anlamına gelmez. Yaşadıklarını anlamaya, ihtiyaçlarını tanımaya ve kendisi için uygun seçenekler üzerinde düşünmeye alan açan bir çalışma olarak ele alınır. Kullanılacak yaklaşım görüşmelerde değerlendirilir.

Travma odaklı çalışmalar ve EMDR

Geçmişte yaşanan zorlayıcı olayların bugün nasıl hissedildiği kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler bir anıyı düşündüğünde yoğun duygular yaşarken bazıları günlük ilişkilerinde benzer güçlüklerin tekrar ettiğini fark edebilir. Bu deneyimlerin nasıl ele alınacağı, kişinin öyküsü ve hazır oluşu dikkate alınarak konuşulur. Bir yöntemin adını duymuş olmak, o yöntemin herkes için uygun olduğu anlamına gelmez.

Kadıköy Bağdat Caddesi EMDR Terapisi hakkında hazırlanan sayfada, travma odaklı çalışmaların kapsamı ve değerlendirme süreci yer alır. EMDR çalışmalarında zorlayıcı yaşantılarla bağlantılı duygular ve olumsuz inançlar üzerinde çalışılabilir. Klinik Psikolog Özge Dayıoğlu’nun 1. ve 2. Düzey EMDR ile Flash Protokolü eğitimleri bulunmaktadır. Uygunluk ve çalışma temposu kişisel değerlendirmeyle birlikte ele alınır.

Kendinize uygun başlangıcı bulmak

İnternet üzerinden bilgi edinirken eğitim bilgilerini, çalışma alanlarını ve görüşmenin nasıl planlandığını ayrı ayrı incelemek yararlı olabilir. Bir tanıtım yazısı, kişiye hangi çalışmanın uygun olduğunu belirleyemez. Merak edilen bir başlık hakkında soru sormak ve görüşmenin kapsamını öğrenmek mümkündür. Uygunluk değerlendirmesinde kişinin beklentileri kadar sınırları ve hazır oluşu da dikkate alınır. Başvuru yapmak, önceden belirlenmiş bir sürece koşulsuz devam etme zorunluluğu oluşturmaz.

Görüşme yeri ve iletişim

Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, Vezir Sokak, Sekizler Apartmanı No:10, Kat:3, Daire:5, Kadıköy İstanbul adresindeki ofis, Prof. Dr. Özlem Kızılkurt kliniği bünyesindedir. Randevu koşulları için 0545 377 46 07 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Süreçle ilgili soruları paylaşmak için önceden bütün ayrıntıları netleştirmiş olmanız gerekmez. Bu içerik genel bilgilendirme içindir; kişisel değerlendirme yerine geçmez.