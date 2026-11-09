Kadıköy CHP İlçe Binasına Yıkım Kararı, Yeni Parti’ye geçen Başkan Kösedağı’na tepki oluşturdu!

Kadıköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nce hazırlanan 05.11.2026 tarihli belgeye göre CHP İlçe Başkanlığının bulunduğu binanın ‘Riskli Yapı’ olarak tespit edilmesi ve yıkım kararı verilmesi akıllara, Yeni Parti’ye geçen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı tarafından kasıtlı olarak mı yapıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP’den ihraç edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Parti’ye katıldığını açıklamıştı.

Başkan Mesut Kösedağı Yeni Parti’ye geçtikten sonra CHP Kadıköy İlçe Binasına yıkım emri verilmesi CHP’lilerde tepkiye sebep oldu.

CHP’li vatandaşlar Başkan Kösedağı’na sitem ederken; “Ruhsatsız yapıların salgına dönüştüğü ve adeta “kaçak yapı cenneti” haline gelen Kadıköy’de tam 4 bin 87 adet riskli bina varken, Kadıköy İlçesi Osmanağa Mahallesi, Kırtasiyeci Sokak’ta bulunan CHP ilçe binasını ‘riskli yapı’ ilan edilerek hakkında yıkım kararı verilmesi neticesinde bu işte bir kasıt mı var? sorusu nu akıllara getirdi.

Kadıköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nce hazırlanan 05.11.2026 tarihli belgeye yansıdı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Kemal Hışman imzalı belgede şu ifadeler yer aldı: “İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mah., 61 ada, 1 parselde kayıtlı ve Kırtasiyeci Sok., No:25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25/1, 25/2, 25/3 adresinde yer alan yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 362604 Yapı Kimlik Numarası (YKN) ile ‘Riskli Yapı’ olarak tespit edilmiştir.

Aynı sokaktaki tüm binaları da riskli yapı ilan ediniz!

Bu durumdan dolayı Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’na tepki gösteren vatandaşlar, “Yeni Parti’ye geçer geçmez, yıllardır faaliyet gösteren CHP Kadıköy İlçe Başkanlığına yıkım kararı çıkarttınız. Mesut Bey yıllardır gidip geldiğiniz bu binanın riskli yapı olduğunu Yeni Parti’ye gidince mi gördünüz?. Madem öyle Kırtasiyeci Sokakta bulunan bütün binalar aynı, onları da riskli yapı ilan etmeniz gerekir. Başkan Mesut Kösedağı’nın yıllardır üyesi olduğu Kadıköy İlçe Binasının riskli yapı olduğunu şimdi farketmiş olması ise gözlerden kaçmadı” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

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