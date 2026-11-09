Kadıköy Fizik Tedavi: Birebir Seanslarla Kanıta Dayalı Fizyoterapi

Kadıköy’de 2021’den bu yana hizmet veren Kadıköy Fizyoterapi, bel, boyun, sırt ve eklem ağrıları yaşayan hastalara birebir seanslarla kanıta dayalı fizyoterapi sunuyor. Klinik, ağrıyı geçici olarak bastırmak yerine ağrının kaynağına odaklanan bir tedavi anlayışıyla çalışıyor.

Ağrının kaynağına odaklanan tedavi

Klinikte tedavi süreci, ayrıntılı bir fizyoterapi değerlendirmesiyle başlıyor. Duruş, eklem hareketleri ve kas kuvveti incelendikten sonra her hasta için kişiye özel bir tedavi planı hazırlanıyor. Seanslar baştan sona aynı fizyoterapist tarafından, birebir olarak yürütülüyor.

Klinikte sıkça başvurulan durumlar arasında bel ve boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, sırt ağrısı, omuz, diz ve kalça ağrıları ile spor yaralanmaları yer alıyor.

Manuel terapi ve terapötik egzersiz

Kadıköy fizik tedavi arayışındaki hastaların sıkça tercih ettiği yöntemlerin başında manuel terapi geliyor. Fizyoterapistin elleriyle uyguladığı bu teknikler, eklem hareketliliğini artırmayı ve kas gerginliğini azaltmayı hedefliyor. Klinikte manuel terapi, fizyoterapist eşliğinde yapılan terapötik egzersizlerle birlikte uygulanarak iyileşmenin kalıcı olması amaçlanıyor.

Skolyoz ve pilates programları

Kadıköy Fizyoterapi‘de ağrı tedavisinin yanı sıra 3D skolyoz tedavisi, klinik pilates ve hamile pilates programları da bulunuyor. 3D skolyoz tedavisinde omurganın üç boyutlu yapısına yönelik kişiye özel egzersizler uygulanıyor. Klinik pilates ise hem sağlıklı bireylere hem de tedavisini tamamlayan hastalara, kazanılan iyileşmeyi uzun vadede korumaları için sunuluyor.

Uzman kadro

Kadıköy fizyoterapist arayışındaki hastalar, klinikte Fzt. Halil Kösekul ve Fzt. Öykü Uzaldı Kösekul ile birebir çalışıyor. Farklı hastane ve sağlık merkezlerinde 9 yılı aşkın deneyime sahip olan Fzt. Halil Kösekul, özellikle manuel terapi alanında çalışıyor. Fzt. Öykü Uzaldı Kösekul ise omurga sağlığı, skolyoz, klinik pilates ve hamile pilates alanlarında hizmet veriyor.

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