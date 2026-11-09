Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile Çorum FK’yı 5-0 yenerek havaya girdi!

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK’yı 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta Çorum FK yı 5 golle yenerek üç puanın sahibi oldu.

Sarı lacivertli takım Greenwood ve İrfan Can Kahveci’nin ikişer gol attığı maçta 74. Dakikada Oğuz Aydın’ın golüyle 5 – 0 lık bir skorla haftayı üç puanla ve yüksek moralle tamamladı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Penetra (Arda Şengül dk. 66), Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Ermin Mahmic (Youssoufa Moukoko dk. 58), Cengiz Ünder (Emircan Gürlük dk. 61), Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez

Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 64), Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 64), İrfan Can Kahveci (N’Golo Kante dk. 57), Oğuz Aydın, Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 57)

Yedekler: Yiğit Efe Demir, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Greenwood (dk. 12 ve 63), İrfan Can Kahveci (dk. 20 ve 56), Oğuz Aydın (dk. 74) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Mohammed Diomande (Çorum FK), Nelson Semedo (Fenerbahçe)