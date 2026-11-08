İstanbul taksilerinde dijital dönüşüm: TAKSİM ve Alo 134 dönemi başlıyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, yeni taksi çağırma uygulaması TAKSİM’in hazır olduğunu, Alo 134 hattı ve yerli taksimetre sistemi için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İstanbul’da taksi hizmetlerinin dijitalleştirilmesine yönelik yeni adımlar atılıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, Elips Haber’e yaptığı özel açıklamalarda, oda tarafından geliştirilen TAKSİM uygulamasının kullanıma hazır hale geldiğini ve büyük bir teknoloji şirketiyle anlaşma aşamasında olduklarını söyledi.

Singapur modeli örnek alınarak hazırlanan TAKSİM’in, mevcut taksi çağırma uygulamalarından farklı olarak duraklarla entegre çalışacağını belirten Dalcı, sistemin yolculuğun farklı aşamalarını kapsayacağını ifade etti. Uygulama üzerinden taksi şoförlerinin kendi aralarında sesli iletişim kurabileceğini aktaran Dalcı, yolcuların da seyahat bilgilerini takip edebileceğini kaydetti.

Yeni sistem sayesinde özellikle yakınlarının taksi yolculuklarını takip etmek isteyenler, aracın plakasına, sürücünün bilgilerine ve yolculuk ücretine ulaşabilecek. Konum bilgisi WhatsApp veya SMS aracılığıyla paylaşılabilecek. Ayrıca uygulamanın telefona yüklenmesine gerek kalmadan web üzerinden de takip yapılabilecek.

QR kodla taksi çağırma imkânı

TAKSİM’in dikkat çeken özelliklerinden biri de QR kod üzerinden taksi talep edilebilmesi olacak. Otel, kafe ve restoran gibi işletmelere yerleştirilecek kodlar sayesinde kullanıcılar herhangi bir uygulama indirmeden taksi çağırabilecek. Sistemin farklı dillerde hizmet sunması da planlanıyor.

Dalcı, İstanbul genelinde kullanılabilecek Alo 134 hattı için de girişim başlattıklarını açıkladı. Odanın kendi taksimetre sistemini geliştirdiğini belirten Dalcı, bu sistemin onay sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan son otogaz zamlarının taksici esnafını daha da zorladığını söyleyen Dalcı, artan maliyetler nedeniyle esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıların büyüyeceğine dikkat çekti.