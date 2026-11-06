T3 VAKFI’NDAN İZMİRLİ GENÇLERE MİLLÎ TEKNOLOJİ ÇAĞRISI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gençlerin bilim, teknoloji, araştırma ve girişimcilik alanlarındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı’nın yeni dönem başvurularını sürdürüyor. Türkiye genelinde altı farklı kategoride 5 bin gence burs desteği sağlanacak programın son başvuru tarihi 8 Kasım 2026 olarak güncellenirken, T3 Vakfı İzmir İl Sorumlusu Türker Yaşın, İzmirli gençlere çağrıda bulundu. Programın yalnızca maddi destek sunan bir burs uygulaması olmadığını vurgulayan Yaşın, gençlerin bilimsel üretimden girişimciliğe, yapay zekâdan etik iletişime kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri güçlü bir teknoloji ekosisteminin parçası olabileceklerine dikkat çekti.

YAŞIN: “MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ BÜYÜK BİR TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM HAREKETİDİR”

Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine ulaşmasında gençlerin üstlendiği rolün belirleyici olduğunu ifade eden T3 Vakfı İzmir İl Sorumlusu Türker Yaşın, Millî Teknoloji Hamlesi’nin yalnızca teknolojik üretimi değil, gençlerin özgüvenini, yetkinliklerini ve geleceğe bakış açılarını da dönüştüren kapsamlı bir vizyon olduğunu belirtti.

Yaşın, “Türkiye’nin tam bağımsızlık yolculuğunun en önemli gücünün, kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve dünyayla rekabet edebilen gençler olduğuna inanıyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi, bizim için yalnızca teknolojik projelerden ibaret değil; gençlerimizin ‘biz de yapabiliriz’ düşüncesinden ‘biz yapıyoruz ve daha iyisini yapabiliriz’ özgüvenine ulaşmasını sağlayan büyük bir toplumsal dönüşüm hareketidir.” dedi.

“GENÇLERİMİZE YALNIZCA BURS DEĞİL, BİR GELİŞİM EKOSİSTEMİ SUNUYORUZ”

Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı’nın gençlerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk, liderlik, takım çalışması ve proje üretme becerilerini de desteklediğini belirten Yaşın, bursiyerlerin T3 Vakfı’nın yürüttüğü faaliyetlerde aktif roller üstlenebildiğini vurguladı.

Yaşın, “Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı’nı da yalnızca maddi bir burs programı olarak görmüyoruz. Gençlerimiz bu ekosistemin içerisinde eğitimlere, kamplara, atölye çalışmalarına, mentörlük faaliyetlerine ve T3 Vakfı projelerine dahil olarak kendi yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı buluyor. Bugün binlerce gönüllümüz ve bursiyerimizle Türkiye’nin dört bir yanında çok büyük bir teknoloji ve gençlik ekosistemi oluşturmuş durumdayız.” ifadelerini kullandı. Program aracılığıyla gençlerin eğitim hayatlarında kazandıkları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmelerinin, farklı disiplinlerden öğrencilerle birlikte çalışmalarının ve teknoloji odaklı projelerde deneyim kazanmalarının hedeflendiğini kaydeden Yaşın, bu yaklaşımın Türkiye’nin nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

İZMİRLİ GENÇLERE ÖZEL ÇAĞRI: “BU POTANSİYELİ GELECEĞE TAŞIMALYIZ”

İzmir’in üniversiteleri, genç nüfusu, bilimsel birikimi, sanayi altyapısı ve girişimcilik potansiyeliyle Millî Teknoloji Hamlesi’ne önemli katkılar sunabilecek kentlerden biri olduğunu belirten Yaşın, burs programının sunduğu fırsatlardan daha fazla İzmirli gencin yararlanmasını istediklerini ifade etti. Yaşın, “Özellikle İzmir’de bilimle, teknolojiyle, girişimcilikle ve toplumsal fayda üretmekle ilgilenen bütün gençlerimizin bu imkândan haberdar olmasını istiyoruz. İzmir’in gençlerinin Millî Teknoloji Hamlesi içerisinde çok daha güçlü şekilde yer alabilecek büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂDAN ETİK İLETİŞİME ALTI FARKLI BURS FIRSATI

Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı, yeni dönemde farklı eğitim düzeylerine ve uzmanlık alanlarına yönelik altı ayrı kategoride uygulanıyor. Eğitim Desteği Burs Programı kapsamında Türkiye’nin 81 ilindeki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ve başarılı 3 bin 150 gence 10 ay boyunca aylık 5 bin TL burs sağlanacak. Sen Geleceksin Burs Programı ile toplumsal fayda üretmeye ve projelerde aktif görev almaya istekli 610 üniversite öğrencisi, 10 ay boyunca aylık 8 bin TL destek alabilecek.

Eğitmen Mentör Burs Programı, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören bin 150 öğrenciye, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitmenlik ve teknoloji takımlarına mentörlük yapma fırsatıyla birlikte 12 ay boyunca aylık 8 bin TL burs sunuyor. İstanbul’daki lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Yükselen Yıldız Burs Programı ise 50 öğrenciye 10 ay süreyle aylık 8 bin TL destek sağlayacak.

Geleceğin araştırmacılarını yetiştirmeyi hedefleyen T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı kapsamında yapay zekâ ve büyük dil modelleri alanında bitirme projesi hazırlayan 20 lisans öğrencisine 6 ay boyunca aylık 10 bin TL burs verilecek. Etik İletişim Burs Programı ile medya okuryazarlığı, dijital etik, doğru bilgi paylaşımı ve içerik üretimi alanlarına ilgi duyan 20 lisans ve yüksek lisans öğrencisi de aylık 8 bin TL destekten yararlanabilecek.

“GELECEĞİN TEKNOLOJİ LİDERLERİNİ BAŞVURU YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Gençlerin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, geliştiren, üreten ve geleceğe yön veren bireyler olarak yetişmesinin Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Yaşın, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: “Kendisini geleceğin mühendisi, bilim insanı, girişimcisi, araştırmacısı, iletişimcisi ya da teknoloji lideri olarak gören; ülkesinin geleceğine katkıda bulunmak isteyen bütün gençlerimizi Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı’na başvurmaya davet ediyoruz. Bu yolculuğun bir parçası olmak için ilk adımı bugün atabilirler.”

SON BAŞVURU 8 KASIM 2026

Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı için başvurular 8 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar, kendilerine uygun burs kategorilerinin başvuru koşullarını ve değerlendirme aşamalarını https://bursiyer.t3vakfi.org/ adresinden inceleyebilecek. Başvuru işlemlerine https://mth.tc/BURS bağlantısı üzerinden ulaşılabilecek.