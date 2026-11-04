Forbes’un İstanbul Bagel Rehberine Giren Moda’daki Fırın: JOIE Fresh on Bread

Forbes, 22 Ağustos 2025 tarihinde yayımladığı ve Kaitlyn McInnis imzasını taşıyan “Where To Get New York-Style Bagels In Istanbul” başlıklı rehberinde, şehirde New York tarzı bagel arayanlar için birkaç adres sıraladı. Yazıda İstanbul’un kahvaltı kültüründe simidin tartışmasız üstünlüğüne dikkat çekilirken, bu geleneğin dışına çıkan mekanlardan biri olarak Kadıköy Moda’daki JOIE Fresh on Bread de listeye girdi.

Forbes, mekanı New York usulü bagellerin de aralarında bulunduğu Amerikan tarzı kahvaltı tabakları sunan bir adres olarak tanıtıyor. Yazıda JOIE, oturup keyifle kahvaltı edilebilecek sıcak bir durak olarak tarif ediliyor; French toast ve yoğurt kaseleri ise özellikle öneriliyor. Uluslararası bir yayında yer almak, İstanbul’un kalabalık gastronomi sahnesinde Moda ölçeğinde çalışan bir işletme için dikkat çekici bir görünürlük anlamına geliyor.

İstanbul’da Bagel Arayışı Neden Haber Oluyor

Forbes’un rehberi, İstanbul’un kahvaltı alışkanlıklarına dair bir tespitle açılıyor. Şehirde sokak lezzeti denince akla gelen ilk ürün hâlâ simit ve bu alışkanlık uzun yıllardır değişmiş değil. Bagel ise görünüş olarak simide benzese de hazırlanış biçimi, dokusu ve kullanım alanı bakımından farklı bir ürün. Hamurun fırına girmeden önce haşlanması, bagele kendine özgü yoğun ve esnek yapıyı kazandırıyor.

Son yıllarda İstanbul’da bu ürünü ciddiye alan mekanların sayısı artsa da, New York standardına yakın bir bagel bulmak hâlâ sınırlı sayıda adresle mümkün. Forbes’un rehberi de tam olarak bu boşluğa işaret ediyor ve şehirde bu arayışa karşılık veren birkaç mekanı bir araya getiriyor. JOIE Fresh on Bread’in bu listede yer alması, mekanın ürün tarafındaki tercihleriyle doğrudan ilgili.

Üretimin Merkezinde Zaman Var

JOIE Fresh on Bread’i benzerlerinden ayıran en belirgin özellik, üretim yönteminde saklı. Mekan, ekmeklerini endüstriyel maya yerine geleneksel ekşi maya ile üretiyor. Endüstriyel mayanın saatler içinde tamamladığı kabarma sürecini ekşi maya çok daha uzun bir zamana yayıyor; hamur kendi ritminde olgunlaşıyor ve kendi aromasını kuruyor.

Bu yöntemin iki sonucu var. Birincisi lezzet: uzun fermantasyon, ekmeğe çok daha derin ve katmanlı bir tat kazandırıyor. İkincisi ise yapı. Uzun süre fermente olan hamur, midede ağırlık yapmayan ve daha kolay sindirilen bir ekmek ortaya çıkarıyor. İşletme, katkı maddesi yerine zaman ve emek kullandığını, bu nedenle üretim takviminin hiçbir aşamasında kısa yola başvurulmadığını belirtiyor.

Mekandaki açık mutfak düzeni de bu yaklaşımın bir uzantısı. Misafirler ekmeğin yoğrulduğunu, bagelin haşlandığını ve sandviçin hazırlanışını doğrudan görebiliyor. Google ve TripAdvisor yorumlarında da sıkça değinilen bu detay, mekanın şeffaflık iddiasının görünür hale geldiği nokta.

Dünyanın Ekmekleri, Yerel Lezzetlerle Yeniden Yorumlanıyor

JOIE’nin fırınından her gün dünyanın farklı mutfaklarına ait ekmekler çıkıyor. New York’un ikonik bageli, Fransız mutfağının tereyağlı brioche’u, Orta Avrupa kökenli çikolatalı babka ve İtalyan ciabatta bunların başında geliyor. Ancak mekanın yaklaşımı bu ekmekleri birebir kopyalamak değil; ekşi maya tekniğiyle yeniden yorumlamak ve ardından yerel lezzetlerle buluşturmak.

Bu yaklaşımın sonucu, menüde açıkça görülüyor. Köz patlıcanın krem peynirle buluştuğu sandviçler, acuka ile köz mevsim sebzelerinin bir araya geldiği tabaklar, rokforun armut ve cevizle dengelendiği kombinasyonlar menünün karakterini oluşturuyor. Forbes’un New York usulü bagel rehberinde yer alan mekanın, aynı bagelin içine yerel bir karakter yerleştirmesi bu açıdan dikkat çekici bir detay.

Vitrin mevsimlere göre de değişiyor. İşletme yılın belirli dönemlerinde yalnızca o aya özel ekmek ve tatlılar çıkarıyor. Aralık ayında rafa gelen baharatlı özel ekmek, düzenli müşterilerin takip ettiği ürünlerden biri haline gelmiş durumda; kullanıcı yorumlarında da bu ürünün adı sıkça geçiyor. Mevsim meyveleriyle hazırlanan tatlılar ve dönemsel reçeller de aynı anlayışın parçası.

İmza Sandviçler ve Bagel Kutuları

Mekanın en çok bilinen ürünleri ekmek arası lezzetler. Somon gravlaks ve çeşnili taze peynirle hazırlanan sandviç, kullanıcı yorumlarında İstanbul’un en iyileri arasında gösteriliyor. Çıtır pastırmalı bagel kutuları, ballı hardal ve ev yapımı rozbifli kombinasyon ile dana dilin köz patlıcanla buluştuğu kanepeler menünün diğer öne çıkan başlıkları.

Bitkisel ağırlıklı beslenenler için de menüde ayrı bir alan açılmış durumda. Vegan bagel kutuları, sebzeli seçenekler ve Ezine peyniriyle hazırlanan vejetaryen alternatifler, farklı beslenme tercihlerine sahip grupların aynı masada buluşabilmesini sağlıyor.

Mini bagel kutuları ise mekanın en çok tercih edilen formatlarından biri. Tek lokmalık, renkli ve pratik yapısı sayesinde hem bireysel bir öğün hem de kalabalık sofralar için ortak bir ikram seçeneği olarak kullanılıyor. Elde kolay taşınması ve dağılmaması, bu kutuları özellikle ayaküstü tüketim için işlevsel kılıyor.

Moda’nın Ritmine Ait Bir Mekan

JOIE Fresh on Bread, Kadıköy Moda’da, tramvay yolunun kenarında yer alıyor. Mekan büyük değil; birkaç masası olan, sıcak ve samimi bir alan. Forbes’un yazısında da vurgulandığı gibi burası acele etmeden kahvaltı edilebilecek bir durak olarak konumlanıyor. Amerikan tarzı kahvaltı tabakları, French toast, ev yapımı granolayla hazırlanan yoğurt kaseleri ve mevsim meyveleri menünün kahvaltı tarafını oluşturuyor.

Mahallenin kendisi de bu tablonun bir parçası. Denize inen sokakları, ağaç gölgeleri ve kendi halinde dükkanlarıyla Moda, Kadıköy’ün en karakterli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Şehrin geri kalanının temposuna kıyasla daha yavaş akan bu ritim, küçük ölçekli ve üretim odaklı işletmeler için uygun bir zemin oluşturuyor.

Mekan, TripAdvisor ve Google üzerinde ziyaretçileri tarafından 5 yıldızla değerlendiriliyor. Yorumlarda en sık tekrarlanan başlıklar tazelik, güler yüzlü hizmet ve ürün kalitesi. Bazı kullanıcılar mekanı Moda’daki favori adresleri arasında gösterirken, bazıları açık mutfakta her şeyin hazırlanışını görebilmeyi özellikle olumlu buluyor.

Forbes Öncesinde de Basının İlgisini Çekmişti

Forbes rehberi, JOIE’nin yer aldığı ilk yayın değil. Mekan daha önce Hürriyet, Time Out İstanbul, Oggusto, Breakfast Dergisi ve Mahalle Moda gibi yayınlarda kendine yer bulmuştu. Uluslararası restoran rehberi Restaurant Guru’da da listelenen işletme, gastronomi içerikleriyle bilinen Ayaküstü Lezzetler kanalının Kadıköy bölümünde rotanın ilk durağı olarak yer almıştı.

Bu ilginin ortak noktası, mekanın ölçeğinden bağımsız olarak üretim kalitesine yapılan vurgu. Küçük bir fırının uluslararası bir yayında anılması, İstanbul’un gastronomi sahnesinde ölçeğin tek başına belirleyici olmadığını gösteren örneklerden biri olarak okunabilir.

Yerli yayınlarda mekan daha çok Moda’nın kahvaltı rotaları ve butik fırıncılık başlıkları altında yer bulurken, Forbes’un yaklaşımı daha dar bir odakla ilerliyor ve doğrudan ürün karşılaştırmasına dayanıyor. İki farklı bakış açısının aynı adreste buluşması, mekanın hem semt kültürü hem de ürün kalitesi tarafında karşılık bulduğunu gösteriyor.

Tatlı Vitrininde de İddialı

Mekanı yalnızca bir sandviç adresi olarak tanımlamak eksik kalıyor. Tatlı vitrini, ekmek üretimiyle benzer bir özenle kurgulanmış durumda. Yoğun ve kremamsı dokusuyla New York cheesecake, çikolata ve vişnenin klasik uyumunu taşıyan kara orman pastası, portakal bademli ve vişne bademli torteler özel gün sofralarının merkezine kurulmak üzere hazırlanıyor.

Daha küçük porsiyonlar arayanlar için mini tart kutuları, deniz tuzlu bitter çikolatalı kurabiyeler ve ekşi maya babka seçenekleri bulunuyor. Özellikle babka, paylaşıma uygun yapısıyla hem kahvaltı sofralarında hem de ikram masalarında tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Üretim Mekanın Dışına Taşıyor

Mekana gelen taleplerin zamanla değişmesi, işletmeyi mutfağını Moda’nın dışına taşımaya yöneltti. Ofis kahvaltıları, toplantı araları, fuar stantları, film setleri, doğum günü kutlamaları ve ev davetleri için gelen istekler, ikram hizmetinin ayrı bir başlık haline gelmesini sağladı.

İşletme bugün Moda’daki mutfağından İstanbul’un hem Anadolu hem Avrupa yakasına teslimat yapıyor. Ekşi maya sandviçler, mini bagel kutuları, kişler, gurme kanepeler ve tatlı seçkilerinden oluşan menüler davetin ölçeğine ve konseptine göre düzenleniyor. Kurumsal talepler için hazırlanan menülerde kişi sayısı, bütçe ve etkinlik türü birlikte değerlendiriliyor; sabit paketler yerine ihtiyaca göre şekillenen bir kurgu izleniyor. Ayrıntılı bilgi işletmenin kurumsal catering sayfasında yer alıyor.

Bu hizmette öne çıkan iki başlık tazelik ve zamanlama. Siparişler teslimat gününde hazırlanıyor, özel paketleme çözümleriyle taşınıyor ve belirlenen saatte adrese ulaştırılıyor. İşletme, lojistik sürecin tamamını üstlendiğini belirtiyor.

Küçük Ölçek, Uzun Soluklu Bir Yaklaşım

JOIE Fresh on Bread’in hikayesi, hızlı büyüme üzerine kurulu bir model sunmuyor. Mekan, üretim hacmini artırırken üretim yöntemini değiştirmediğini vurguluyor. Yüz kişilik bir etkinlik için hazırlanan ikram kutusu ile sabah tek bir misafire sunulan bagelin aynı mutfaktan ve aynı yöntemle çıktığı belirtiliyor.

Uluslararası bir yayında anılmak, böyle bir işletme için görünürlük anlamına geliyor. Ancak mekanın asıl ölçütü, yorumlarda da sıkça dile getirildiği gibi, gelen misafirin ikinci kez kapıdan girmesi. İstanbul’un kahvaltı kültüründe simidin güçlü konumu değişmiş değil; ancak Moda’daki bu küçük fırın, ekşi mayanın sabrıyla kurduğu alternatifin de kendine sağlam bir yer açabildiğini gösteriyor.

Benzer örnekler son yıllarda şehrin farklı semtlerinde de görülüyor. Butik fırıncılık, uzun fermantasyon ve şeffaf üretim gibi kavramlar, daha önce yalnızca uzmanların ilgilendiği başlıklar iken bugün sıradan bir kahvaltı masasının konusu haline gelmiş durumda. Tüketicinin ekmeğin nasıl üretildiğini sorgulaması, küçük ölçekli üreticiler için yeni bir alan açıyor. JOIE’nin hikayesi de bu daha geniş eğilimin İstanbul’daki görünümlerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Moda’da Kahvaltı

Moda’da kahvaltı rotası çıkarmak isteyenler için işletme, semtin kahvaltı duraklarını ve kendi kahvaltı menüsünü bir araya getirdiği ayrı bir rehber de hazırlamış durumda. Moda kahvaltı yerleri , mahallenin öne çıkan adresleri ile JOIE’nin ekşi maya ekmekler üzerine kurulu kahvaltı seçenekleri birlikte ele alınıyor.

Adres ve Ziyaret Bilgileri

JOIE Fresh on Bread, Kadıköy’ün Caferağa Mahallesi’nde, Moda bölgesinde hizmet veriyor. Mekan hafta içi 09:30 ile 17:00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10:00 ile 17:00 arasında açık bulunuyor. İşletmeye 0 216 759 37 11 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.

Mekanın ürünleri yerinde tüketilebildiği gibi online sipariş yoluyla da temin edilebiliyor. Ekmek ve bagel çeşitleri, kutu menüler ve tatlı seçenekleri işletmenin kendi internet sitesi üzerinden listeleniyor. İkram ve organizasyon talepleri için ise ayrı bir iletişim süreci işletiliyor.

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