ŞİLE VE AĞVA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Şile ve Ağva bölgesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağış nedeniyle derelerin su debisi yükselirken, bazı bölgelerde sular yollara taştı. Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel suları altında kaldı.

Şile ve Ağva’da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Şile-Ağva yolu üzerinde bulunan derelerin su debisinin yükselmesiyle birlikte bazı noktalarda taşan sular yola ulaştı.

Şile-Ağva Otoyolu’nda dağlardan yağışla birlikte yola sürüklenen taş ve toprak parçaları ulaşım açısından tehlike oluşturdu. Herhangi bir kazanın yaşanmaması için Şile Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yollarda temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

YEŞİLÇAY DERESİNDE SU AKINTISI KORKUTTU

Ağva’da bulunan Yeşilçay Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi ve şiddetli su akıntısı dikkat çekti. Deredeki güçlü akıntı, çevrede bulunan vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Ağva merkezinde ise düşük kotlu bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yoğun yağışın etkisiyle tarım arazileri, bazı evler ve bungalovların sel suları altında kaldığı görüntülere yansıdı.

Bölgede yağışın aralıklarla devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin olası su baskını ve ulaşım sorunlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.