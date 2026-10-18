Fenerbahçe Alanyaspor’u 3 golle yenerek üç puanı aldı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Kadıköy’de oynanan maçta Fenerbahçe rakibine oranla daha üstün bir performans sergileyerek üç puanın sahibi oldu.

Maçta Mert Hakan Yandaş’ın da uzun bir aradan sonra forma giymesi camiada heyecan oluşturdu.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan (Archie Brown dk. 77), Matteou Guendouzi, N’Golo Kante, Mason Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 67), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 81), Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 81)

Yedekler: Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouda, Baran Ali Gezek (Maestro dk. 90+1), Ruan (Enes Keskin dk. 74), İbrahim Kaya (Ianis Hagi dk. 60), Hwang Ui-jo (Elia Meschack dk. 60), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 74)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Emre Demir, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Romelu Lukaku (dk. 40), Kerem Aktürkoğlu (dk. 71), Vedat Muriqi (dk. 87) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Oğuz Aydın (Fenerbahçe)