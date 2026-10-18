Günümüz ve Geleceğin En Etkili ve En Güçlü Silahı; Gıda…

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik: “Bugün Dünya’da gıda, en etkili ve en güçlü silah haline gelmiştir. Gelecekte de böyle olacaktır.’’

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada gıdanın artık en güçlü silah haline geldiğini ve stratejik önemini koruduğunu söyledi.

Genel Başkan Çelik, Dünya Gıda Gününün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim’de her yıl dünyada kutlanan, açlıkla mücadele ve gıda güvenliği bilinci oluşturmayı amaçlayan küresel bir gün olduğunu belirterek FAO tarafından 2026 yılının temasının “Bugün yenilik yap. Yarını Besle.” olarak belirlendiğini kaydetti.

Bilim, teknoloji ve yenilikçi yaklaşımla yapılacak çalışmaların sürdürülebilir gıda üretimi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Çelik, “FAO’nun 2026 temasında belirlediği gibi gelecekte insanların beslenmesine katkıda bulunacak yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda üretimi önemlidir ancak tek başına yeterli olmayıp insanların güvenli ve besleyici gıdaya ulaşması açısından çok daha önem kazanmaktadır.” dedi.

Çelik; bir yandan Dünyada yüz milyonlarca insanın açlık ve yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu diğer yandan da gıda israfının had safhada olmasının büyük bir çelişki olduğuna vurgu yaparak “Bir yanda açlık çeken milyonlarca insan varken gıda israfının önlenmesi yönünde yoğun çalışmalar yapılması kaçınılmaz bir durumdur. Gelecekte sağlıklı beslenmek adına gıda üretimi ne kadar önemliyse aç insanların gıdaya erişmesi ve gıda israfının önlenmesi de o kadar önemlidir. İfadelerini kullandı.

Ülkemizin dört mevsim her türlü gıdayı üretebilecek potansiyeli olduğunu belirten Çelik, “Ülkemiz gerek bitkisel gerekse hayvansal gıda üretiminde hiçbir ülkeye nasip olmamış üretim potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bizim üretimimizi çok daha ileri seviyelere taşımamız lazım. Bugün petrol savaşlarının yakın gelecekte yerini gıda savaşlarına bırakacak olması düşünüldüğünde gıda üretimimizin ne denli önemli boyutlarda olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yeterli ve güvenli gıdanız var ise Dünya’nın en süper gücü haline gelebilirsiniz. Onun için en stratejik silah olan gıda üretiminde Ülkemiz var olan potansiyelini en iyi bir şekilde kullanmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, gıda üretiminin baş aktörleri olan çiftçilerin, yetiştiricilerin özellikle de aile işletmelerinin çok daha fazla desteklenmesinin gıda üretimine olumlu yansıyacağını kaydederek gıda üretiminde kendine yeten değil başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelere gıda ihracatı yapan bir ülke konumuna gelinmesi gerektiğini söyledi.