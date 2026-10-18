Üsküdar ve Altunizade konut piyasası – Ekim 2026 verileri ve uzman yorumu

TÜİK’in Eylül 2026 konut satış verileri ve Üsküdar/Altunizade’ye ait güncel fiyat-kira değerlerini derleyen aylık raporumuzu paylaşıyorum. Haberlerinizde kullanabileceğiniz kaynaklı maddeler ve kısa bir saha yorumu aşağıdadır.



Uzman yorumu (Anıl Akyüz): Sahada alıcıların daha seçici ve sabırlı olduğunu görüyoruz; resmî verideki ikinci el satışlardaki gerileme de bu tabloyla uyumlu. Gerçekçi fiyatlanan konutlar hâlâ ilgi görüyor, fiyatı piyasanın üzerinde başlayan konutlarda ise pazarlık payı ve satış süresi uzuyor. Kiracı tarafında talep güçlü kalmaya devam ediyor; yasal artış sınırını ve yenileme tarihini bilmek anlaşmazlığı önlemenin en kolay yolu.

Raporun ana maddeleri:

1. Türkiye’de Eylül 2026’da 142.390 konut satıldı; yıllık %9,3 düşüş. Ocak–Eylül toplamı 1.092.919 (yıllık %7,2 düşüş). Kaynak: TÜİK Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri, Eylül 2026.

2. İlk el satışlar 51.519 (yıllık %3,9 artış); ikinci el 90.871 (yıllık %15,3 düşüş). Kaynak: TÜİK.

3. İpotekli satış 23.397 (yıllık %5,1 artış); yabancılara satış 2.167 (yıllık %9,9 artış). Kaynak: TÜİK.

4. Üsküdar satılık dairede ortalama 118.626 TL/m² (12 ayda %41,5 artış); Altunizade ortalama 186.274 TL/m². Kaynak: Emlakjet Emlak Piyasası, Eylül 2026 (ilan fiyatıdır).

5. Üsküdar’da ortalama kiralık daire 56.111 TL (540 TL/m², yıllık %45,3 artış); Altunizade 738 TL/m² (ortalama 98.118 TL). Kaynak: Emlakjet Emlak Piyasası, Eylül 2026.

6. Ekim 2026’da yenilenen kira sözleşmeleri için yasal artış üst sınırı %31,49 (Eylül: %31,79). Kaynak: TÜİK TÜFE 12 aylık ortalaması.

7. TCMB politika faizi 10 Eylül 2026’da %37’de sabit bırakıldı; sonraki PPK toplantısı 22 Ekim. Kaynak: TCMB PPK takvimi.