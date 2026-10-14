İstanbul’da okullara 1 gün ara, motosiklet gibi iki tekerlekli araçlara yasak

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Motosiklet ve diğer iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı ise 14 Ekim saat 21.00’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı bir dizi tedbir aldı. Valiliğin basın açıklamasına göre, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi.

Karar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak. Sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanlarında görev yapan kadın personel bu kapsam dışında tutuldu. Ayrıca 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik, olumsuz hava şartlarına karşı trafik tedbiri de aldı. Motosiklet ve diğer iki tekerlekli araçların İstanbul genelinde trafiğe çıkışı 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

Karar, kentteki hava koşullarının günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla alındı. Valiliğin duyurusunda, uygulamaya ilişkin yeni bir bilgilendirme yapılana kadar trafik yasağının geçerli olacağı belirtildi.