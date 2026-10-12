Web Sitenizi Her Sabah 1 Dakikada Anlamak Mümkün mü?

Birçok işletme sahibi web sitesine analitik bağlar ama bir daha o ekranı açmaz. “Çok karışık”, “terim dolu”, “neye bakacağımı bilmiyorum” diye geçer. Özellikle Google Analytics 4 (GA4) kurulumdan sonra çoğu KOBİ’de neredeyse hiç kullanılmıyor. Üstüne bir de çerez bandı geliyor: “Reddet” diyen ziyaretçi kayboluyor, siz de trafiğinizin bir kısmını hiç göremiyorsunuz.

İstanbul’da dijital pazarlama ve yapay zekâ alanında çalışan Bora Kurum’un geliştirdiği Rasadi Analitik, tam da bu soruna karşı tasarlanmış yerli bir web analitiği aracı. Adını “gözlem” anlamına gelen “rasad” kökünden alıyor. Rasathane ile aynı kökten gelen bu isim, “sitenizi sizin için gözetler” fikrini taşıyor.

Rasadi’nin temel vaadi basit: Sitenizi her gün 1 dakikada anlayın. Kim geldi, nereden geldi, ne yaptı? Bunları grafiklerle gösteriyor, her sabah ne yapmanız gerektiğini sade Türkçe bir öneri kartıyla anlatıyor. Kurulum bir satır kod ile yaklaşık 1 dakika sürüyor. WordPress, WooCommerce, Shopify, ikas, Ticimax ve düz HTML sitelerde çalışıyor.

Öne çıkan özellikleri arasında şunlar var:

Çerezsiz ölçüm : Çerez koymuyor, IP saklamıyor, reklam ağlarıyla veri paylaşmıyor. Bu yüzden Rasadi için çerez bandı gerekmiyor. “Reddet” diyen ziyaretçileri de görebiliyorsunuz. KVKK ve GDPR’a uygun tasarlanmış.

: Çerez koymuyor, IP saklamıyor, reklam ağlarıyla veri paylaşmıyor. Bu yüzden Rasadi için çerez bandı gerekmiyor. “Reddet” diyen ziyaretçileri de görebiliyorsunuz. KVKK ve GDPR’a uygun tasarlanmış. Her sabah Türkçe öneri : Yeterli veri biriktiğinde yapay zekâ (Mistral) destekli öneri kartları geliyor. Örnek: “Reklamdan gelenlerin %82’si tek sayfada çıkıyor. Reklamın açtığı sayfayı telefondan kontrol edin.” veya “Formu 40 kişi başlattı, 9’u gönderdi. Telefon alanını isteğe bağlı yapmayı deneyin.”

: Yeterli veri biriktiğinde yapay zekâ (Mistral) destekli öneri kartları geliyor. Örnek: “Reklamdan gelenlerin %82’si tek sayfada çıkıyor. Reklamın açtığı sayfayı telefondan kontrol edin.” veya “Formu 40 kişi başlattı, 9’u gönderdi. Telefon alanını isteğe bağlı yapmayı deneyin.” Satış ve ciro takibi : E-ticaret sitelerinde sipariş onay sayfasını tanıyor, satışları aynı ekranda gösteriyor.

: E-ticaret sitelerinde sipariş onay sayfasını tanıyor, satışları aynı ekranda gösteriyor. Ek sinyaller : Form nerede bırakılıyor, sayfa hızı nasıl, WhatsApp ve telefon tıklamaları, ChatGPT’den gelen trafik gibi detayları görebiliyorsunuz.

: Form nerede bırakılıyor, sayfa hızı nasıl, WhatsApp ve telefon tıklamaları, ChatGPT’den gelen trafik gibi detayları görebiliyorsunuz. Ajansla çalışanlar için pratik: Öneri kartını veya özet raporu kopyalayıp ajansınıza gönderebiliyorsunuz. Dönem karşılaştırmaları da yan yana duruyor.

Fiyatlandırma da sade: Hesap başına aylık 19 dolar + KDV. Ziyaret veya sayfa görüntüleme limiti yok, bir hesapta istediğiniz kadar site ve ekip üyesi ekleyebiliyorsunuz. 30 Kasım 2026’ya kadar tüm özellikler ücretsiz, kredi kartı istemiyor.

Bora Kurum, 15 yılı aşkın saha deneyiminden yola çıkarak ürünü “her sabah bakılan sayfa” olarak tasarladığını söylüyor. Çünkü yıllarca aynı tabloyu görmüş: Analytics bağlanıyor ama bir daha açılmıyor. Rasadi, karmaşık rapor yerine tek bakışta anlaşılır grafik ve net öneri sunmayı tercih ediyor.

Yerel işletmeler için pratik bir nokta da şu: Kod kurulumunda takılırsanız ekran paylaşımıyla ücretsiz destek veriyorlar. Beğenmezseniz kodu silip sitenizi eski haline döndürmek mümkün.

Web sitenizin gerçekten ne işe yaradığını anlamak, reklam bütçenizi nereye harcadığınızı bilmek veya formların neden dolmadığını görmek istiyorsanız, Rasadi’yi denemek için rasadi.com.tr adresinden ücretsiz başlayabilirsiniz. Özellikle çerez bandı yüzünden kaybolan ziyaretçileri görmek ve her sabah net bir “ne yapmalıyım?” cevabı almak isteyen işletmeler için sade bir alternatif sunuyor.