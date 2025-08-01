Kılavuzu Mert Hakan Yandaş olanın!

Fenerbahçe’de hemen hemen her gün bir gariplik yaşanıyor.

Jose Mourinho takımın başında olduğu sürece de bu gariplikler bitmeyecek gibi görünüyor.

Nedir o gariplik derseniz Mourinho, Mert Hakan’ı takımın kaptanı yapmış.

Saha dışı atışmaları dışında takıma faydası olmayan hatta takımı tartışma ortamına çeken, geren birinin kaptan olması akıl alır gibi değil.

Takımda kalıp kalmayacağı kalırsa 11’de oynayıp oynayamayacağı belli olmayan birini kaptan yapmak gerçekten müthiş bir fikir. Mourinho’yu kutlamak lazım.

NE KEREM’MİŞ ARKADAŞ

Fenerbahçe’de gariplik bitmiyor demiştim.

Galatasaray’la özdeşleşen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olur mu olmaz mı bilemem ama bu yaşanan ikilem, kaos ortamı daha çok konuşulur.

Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Bir taraftan gelsin diyen diğer taraftan “O Galatasaraylı Fenerbahçe’de ne işi var” diyenler.

Kerem’le ilgili birçok kez makale yazmıştım. Bunların hepsi olumlu yazılardı.

Kerem milli takımın oyuncusudur ve değerlidir.

Bu tartışmalarla oyuncuyu aşağıya çekmekte doğru değil.

Kötü kararlar alınan Fenerbahçe’de belki de Kerem transferi alınan en doğru kararlardan biri olur.