Sessiz Emeklerin Ardında: Sinan Gülerci ve Kenan Gülerci Ailesi

Her gazete, sadece haber taşımaz. Bazıları bir mahallenin vicdanı olur, sesi olur, hatıraları olur. Kadıköy Gazetesi de böyle bir ruh taşıyor hâlâ ve bu ruhun temel taşlarını atanlar arasında Gülerci ailesi var.

Rahmetli

Sinan Gülerci… Adı gazetenin ilk satırlarında yankılanır. Haber peşinde koşmaktan fazlasını yaptı; bir yaşam biçimini, bir kültürü anlatmayı seçti. Onun kalemiyle Kadıköy, yalnızca anlatılan değil, hissedilen bir yer oldu.

Sİnan Gülerci… Özgünlükten taviz vermeyen, gazetenin karakterini inşa eden bir ses. Bugün hâlâ bir köşe yazısında onun izini bulmak mümkündür çünkü emek, kolay silinmez. Aynı duygu düşünce de bayrağı yere düşürmeyen tertemiz kalbiyle durmadan çalışan büyük bir sorumlulukla gazetenin bugünkü ağırlığını kamuoyuna hissettiren Yazar Gazeteci

Kenan Gülerci… Sade görünse de derin bir emeği simgeler. Gazetenin gelişimini sağlayan, onu bugünün okuruna taşıyan sessiz bir liderdi. Onun sayesinde Kadıköy Gazetesi, sadece bilgi değil; samimiyet, duygu ve aidiyet taşıyor.

Bugün artık aramızda olmayan Rahmetli Sinan Gülerci’yi,

Kenan Gülerci hatıralarda yaşatmaya devam ettiriyor. Her gazete sayfası açıldığında, bir selam gönderiyoruz geçmişe. Bu yazı da o selamlardan biridir: minnetle, sevgiyle, sessizce…

Neşat Yalçın NasifoğullarıDış Ticaret Doğal Organik Yöresel Köy Ürünleri

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