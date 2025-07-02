Ayasofya sabah namazında dualar Gazze ve tüm mazlumlar için

Ayasofya’nın ibadete açılışının 5. yılında sabah namazında dualar Gazze ve tüm mazlumlar için yükseldi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 5. yılında düzenlediği sabah namazı programında Filistin ve tüm mazlum coğrafyalar için dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasının 5. yılı dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından sabah namazı programı düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in, sosyal medya hesabından yaptığı “Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışının 5’inci yılında Filistin için, Gazze için, tüm mazlum coğrafyalar için hep birlikte dua ediyoruz” çağrısı üzerine programa yoğun katılım oldu.

Milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş sabah namazında Ayasofya’da buluşarak Filistin ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için hep birlikte dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. İl Başkanı Abdullah Özdemir de çorba ikramına katıldı.

“Ayasofya, sadece bir cami değil; fethin ve iradenin sembolüdür”

Namazın ardından kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eskişehir’de meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden görevlilere Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulundu.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020’nin tarihsel önemine dikkat çeken Özdemir, “Ayasofya, sadece bir ibadethane değil; aynı zamanda fethin sembolü ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın bu millete bıraktığı büyük bir emanettir. 86 yıllık hasretin sona ermesine vesile olan bu günü unutmadık, unutturmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayız”

Konuşmasında Gazze’de yaşanan trajediye de değinen Özdemir, “Milyonlarca Müslüman kardeşimizin yok oluşuna şahit oluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin, siyonist İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde sistematik bir zulme uğradığını görüyoruz. Sabah namazının ardından Fetih Suresi’ni okuyarak Gazze için dua ettik.” dedi.

İl Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Temmuz’da işaret ettiği “Kudüs İttifakı”na da vurgu yaptı. Türk, Kürt ve Arap halklarının ortak vicdanla yeni bir dönemin inşasında bir araya geldiğini hatırlattı.

Program sonunda teröre karşı kararlılık mesajı da veren Özdemir, “Allah Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramasına izin vermesin. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyor, şehit ailelerimizi incitmeden bu süreci tamamlamak için dua ediyoruz.” diye konuştu.