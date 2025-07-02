Çevrenin Sessiz Dokunuşları, İnsan Üzerindeki Yararlı ve Zararlı Etkiler

Günlük yaşamımızın en sıradan anlarında bile, çevremiz biz farkında olmadan karakterimizi şekillendirir. Yaşadığımız mahalle, soluduğumuz hava, duyduğumuz sesler, hatta sokakta yürürken karşılaştığımız yüzler… Tüm bu unsurlar, ruh hâlimizi, davranışlarımızı ve dünyaya bakış açımızı etkiler.

Bir çocuk, sokaklarında oyun oynadığı, komşusuyla selamlaştığı çevrede büyüdüğünde güven duygusunu içselleştirir. Doğa ile iç içe bir ortamda yetişmek; sabrı, dinginliği, köklenme hissini besler. Sessiz bir dere kenarında oturmak bazen en güçlü terapidir.

Ama çevre sadece güzellikler sunmaz. Gürültü, kaotik şehir dokusu, beton duvarlar arasında kaybolan gökyüzü… Bunlar da insanın iç dünyasında yankı bulur. Kaygılar, tükenmişlik, kopukluk hissi… Kalabalık içinde yalnızlaşmak, çevrenin görünmeyen etkisidir.

İnsanın çevresini değiştirmesi bazen mümkün olmaz. Ama çevresinin farkında olması, onu dönüştürmeye başlamasının ilk adımıdır. Kendi çevremizi oluşturmak bir tercih değil, bir sorumluluktur. Doğal ürünlere yönelmek, sokak ağacına su vermek, bir güler yüz sunmak… Bunlar küçük ama dönüştürücü adımlardır.

Çevremiz bizim hikâyemizin sessiz anlatıcısıdır. Hikâyemizi nasıl anlatmak istediğimiz ise bizim elimizde.

Neşat Yalçın