Milletvekili İsa Mesih Şahin, Nevruz’un milli bayram olması için sunduğu kanun teklifi verdi

Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta PKK’nın silah bırakmasının ilk adımları beklenirken, TBMM’de de önemli bir kanun teklifi görüşülecek.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’in “Nevruz’un milli bayram olması için sunduğu kanun teklifi” bu hafta TBMM Genel Kurulunda İçtüzük 37. maddeye göre görüşülüp oylanacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Milletvekili Şahin “Ülkemizin barış ve kardeşlik adına yaşadığı bu kritik kavşakta, Türkistan’dan Mezopotamya’ya ortak bir kültürümüz olan Nevruz’un milli bayram olması bu sürece sembolik bir katkı sunacaktır. Dolayısıyla bütün siyasi partileri bu sembolik katkıyı sunacak olan kanun teklifimize destek vermeye davet ediyorum.” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da 21 Mart’ın resmi bayram ilan edilebileceğini duyurmuş ve “Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra bu hafta genel kurulda görüşülecek kanun teklifine Cumhur İttifakı’nın destek verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.