Dişlerinizin yaz bakımını ihmal etmeyin!

Aracınızın yaz bakımını ihmal eder misiniz? Dişlerinizin de, yaz bakımını ihmal etmeyin. Yaşayacağınız diş problemi, tatil keyfinizi kaçırmasın. Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi/Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Cemre Baran, yaz günlerinde tüketilen soğuk içecek ve yiyeceklerin, diş sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Dt. Cemre Baran, “Tatil öncesi, küçük çürük veya kırık diş gibi problemlerini çözmekte fayda var. Çünkü dişlerdeki rahatsızlık ve hassasiyet, genellikle bu dönemde görülüyor” dedi.

Peki, alınması gereken önlemler nedir? Dt. Cemre Baran, bu önlemleri şöyle özetledi:

“Sıcak havanın etkisiyle, doğal olarak soğuk yiyecek ve içecek tüketiyoruz. Bu yiyecek ve içecekler, çok soğuk olmamalı. Aksi halde, ani ısı değişimleri dişlerde çatlamalara neden olur. İçecekleri pipetle tüketirsek, diş hassasiyetini azaltabiliriz. Yiyeceklerimize de dikkat etmeliyiz. Özellikle hazır yemekler, diş sağlığımız olumsuz etkiliyor. Yaz aylarında hem vücut sağlığı hem de ağız sağlığı için bol su tüketelim. Su, tükürük salgısını artırır ve ağızda bakteri oluşumunu azaltır, dişleri korur.”

“Diş bakımı tatile girmez” diyerek tatilcileri de uyaran Dt. Cemre Baran, “En önemlisi, tatil öncesinde diş taşlarınızı temizlettirmektir. Tatile çıkarken de, diş fırçanızı ve diş ipinizi yanınıza almayı unutmayın. Seyahat için üretilen diş fırçası ve macunlarını yanınızda taşıyabilirsiniz. Uzun uçuşlar sırasında ağız kuruluğunu önlemek amacıyla, su tüketimine ek olarak şeker içermeyen sakız veya pastil kullanabilirsiniz. Tatil yerlerinde, karbonhidratlı yiyecek ve kafeinli içecekleri fazla tüketmeyiniz. Ayrıca güneşin zararlı UV ışınlarının, diş etlerinde ve dudaklarda tahrişe neden olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.