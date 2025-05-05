İDOB Çocuk Korosu, “Çığır” Konseri İle Sahnedeydi…

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nun “Çığır” adlı konseri, 4 Mayıs 2025 günü, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Çocukların yaşlarına değil, üretimlerine ve sanata odaklanan bir anlayışla hazırlanan konser, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.
Çocuk Koro Şefi Berrak Taş Güzeloğlu yönetimindeki koro, sahnede sergilediği performansla hem teknik hem de duygusal anlamda büyük bir derinlik sundu. Sahne düzenlemesi Alp Köksal tarafından üstlenilen konser, sanatın çocuklarla nasıl güçlü bir bağ kurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
“Çığır”, sadece sahnede yer alan çocukların değil; Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların sanatsal potansiyelinin fark edilmesine yönelik bir hayalin ifadesi oldu. Konser, seyircilerden büyük beğeni toplarken, çocukların sanatla kurduğu bu güçlü bağa tanıklık eden herkese ilham verdi.
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