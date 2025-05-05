สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet İDOB Çocuk Korosu, “Çığır” Konseri İle Sahnedeydi…

İDOB Çocuk Korosu, “Çığır” Konseri İle Sahnedeydi…

Yayınlanma:
ABONE OL
İDOB Çocuk Korosu, “Çığır” Konseri İle Sahnedeydi…

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nun “Çığır” adlı konseri, 4 Mayıs 2025 günü, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Çocukların yaşlarına değil, üretimlerine ve sanata odaklanan bir anlayışla hazırlanan konser, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.


Çocuk Koro Şefi Berrak Taş Güzeloğlu yönetimindeki koro, sahnede sergilediği performansla hem teknik hem de duygusal anlamda büyük bir derinlik sundu. Sahne düzenlemesi Alp Köksal tarafından üstlenilen konser, sanatın çocuklarla nasıl güçlü bir bağ kurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

“Çığır”, sadece sahnede yer alan çocukların değil; Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların sanatsal potansiyelinin fark edilmesine yönelik bir hayalin ifadesi oldu. Konser, seyircilerden büyük beğeni toplarken, çocukların sanatla kurduğu bu güçlü bağa tanıklık eden herkese ilham verdi.

balesi
Çığır
çocuk korosu
Çocuk Korosu’nun
İDOB
İstanbul Devlet Opera
konseri ile
Sahnedeydi...
ve

İlgili Haberler

SANATÇININ ÖLÜMÜ!
Genel
06 Mayıs 2025
SANATÇININ ÖLÜMÜ!

Köşe yazımın başlığını koymakta zorlandım. “Nasıl bir başlık olmalı?” diye düşündüm.  “Yaprak Dökümü”, Sanatçının Toplumdaki Yeri”, “Sanatçının Değeri”… “Sanatçının Ölümü” sanırsam en uygun olanı… Sanatçılar bu günlerde bir bir sonsuzluğa göçüp gidiyorlar. Her birinin ölümü ciğerimizi yakıyor. Yarım kalıyor yaşam… Doğadan bahsederim sıkılıkla… Doğayı anlatmaya çalışırım… Bu günler göç günleri… Ülkemizin yetiştirdiği sanatçılar bir bir […]

MUSIKI İLE TERAPİ PROGRAMLARI HÜKÜMLÜLERİN RUH DÜNYASINA DOKUNUYOR
Genel
24 Nisan 2025
MUSIKI İLE TERAPİ PROGRAMLARI HÜKÜMLÜLERİN RUH DÜNYASINA DOKUNUYOR

Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde, yükümlü ve hükümlülere yönelik düzenlenen musıki ile terapi programları ilgiyle sürdürülüyor. Sanatçı Udi Mehmet Akçil ile icracılar Yunus Emirhan Kılıç ve Abdurrahman Yağcı’nın hazırlayıp sunduğu programa olan yoğun ilgi, yetkilileri ve katılımcıları memnun ediyor. İLGİLİ HABER SAPANCA’DAKİ BU SÖZDE BUNGALOVLARDAN UZAK DURUN! Yenilikçi bir eğitim ve iyileştirme […]

RUS EDEBİYATI
Genel
24 Nisan 2025
RUS EDEBİYATI

Ne diyeyim edebiyatın tarihini sanki Ruslar yazmış gibi; neyi okur, neyi beğenirsem altından Rus yazarlar çıkıyor. Takdir etmemek elde değil. Helal olsun adamlara… Nasıl bir anlatıdır, nasıl bir olay görgüsüdür, nasıl bir mesaj vermedir; yok böyle bir şey… Rus yazarlar; eserlerinde, işin sosyolojisini, felsefesini, psikolojisini, matematiğini çok iyi oturtmuşlar; toplumsal temelde her şeyi çok iyi […]

SINIR KAPILARI KAPALI, GAZZE YENİDEN AKUT AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA
Dünyadan
21 Nisan 2025
SINIR KAPILARI KAPALI, GAZZE YENİDEN AKUT AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Yaklaşık iki aydır yardımların geçişine izin verilmemesi nedeniyle Gazze halkı bir kez daha felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya. Sınır kapılarının kapanması sonucu Gazze’de faaliyetine devam eden Türk Kızılay aşevinin de gıda stoku azalıyor. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Gazze’ye […]

Evcil Dostlarınız İçin Güvenilir Veteriner Tercihi

Evcil Dostlarınız İçin Güvenilir Veteriner Tercihi

İNSANOĞLU

İNSANOĞLU

Kadıköy’ün yolları kaldırımları kedi köpek pisliğinden geçilmez oldu

Kadıköy’ün yolları kaldırımları kedi köpek pisliğinden geçilmez oldu

Kadıköy’de Özel Eğitim Uygulama Okulu yenilendi

Kadıköy’de Özel Eğitim Uygulama Okulu yenilendi

MAHALLEDE KONSER VAR

MAHALLEDE KONSER VAR

Kadıköy Gazetesi
Powered by  GDPR çerez uyumluluğu
Gizliliğe genel bakış

Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.