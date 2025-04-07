Kadıköy’ün yolları kaldırımları kedi köpek pisliğinden geçilmez oldu

İstanbul’un gözbeği Kadıköy bir gün çöplüğe dönecek deseler inanır mıydınız? Tüm şehirlerimiz artık böyle oldu. Sokaklar kaldırımlar kedi köpek pisliği, çöp ve hastalık yuvası.
Başıboş köpekleri şehir hayatının bir parçası haline getirdiler. Üstelik ayrıcalık tanıdılar, bir insan sokakta böyle kendine ev falan yapamaz. Şu çirkinliğe bakarmısınız güya hayvanlar rahat etsin diye yuva yapmışlar.
Polis ve zabıta gelir kaldırır. Bir insan sokakta dilencilik de yapamaz ama it köpek dilendirilerek birileri bu işlerden haksız kazançlar elde ediyor.
Vücut yapısı bakımından dışarda yaşamaya uygun olarak yaratılmış olan kedi ve köpeklere insanmış gibi muamele yaparak güya iyilik yaptığını zanneden insanlar yüzünden şehirler yaşanmaz hale geldi artık.
Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Üsküdar Belediyeleri bunları kaldırmayı reddediyorlar! Bir takım insanlar hayvansever maskesi altında mahalle baskısı kurup insanların huzurunu kaçırmaktadırlar.
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