สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel

Kadıköy’ün yolları kaldırımları kedi köpek pisliğinden geçilmez oldu

Yayınlanma:
ABONE OL
Kadıköy’ün yolları kaldırımları kedi köpek pisliğinden geçilmez oldu

İstanbul’un gözbeği Kadıköy bir gün çöplüğe dönecek deseler inanır mıydınız? Tüm şehirlerimiz artık böyle oldu. Sokaklar kaldırımlar kedi köpek pisliği, çöp ve hastalık yuvası.

Başıboş köpekleri şehir hayatının bir parçası haline getirdiler. Üstelik ayrıcalık tanıdılar, bir insan sokakta böyle kendine ev falan yapamaz. Şu çirkinliğe bakarmısınız güya hayvanlar rahat etsin diye yuva yapmışlar.

İLGİLİ HABER Kadıköy’de Özel Eğitim Uygulama Okulu yenilendi

Polis ve zabıta gelir kaldırır. Bir insan sokakta dilencilik de yapamaz ama it köpek dilendirilerek birileri bu işlerden haksız kazançlar elde ediyor.

Vücut yapısı bakımından dışarda yaşamaya uygun olarak yaratılmış olan kedi ve köpeklere insanmış gibi muamele yaparak güya iyilik yaptığını zanneden insanlar yüzünden şehirler yaşanmaz hale geldi artık.

Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Üsküdar Belediyeleri bunları kaldırmayı reddediyorlar! Bir takım insanlar hayvansever maskesi altında mahalle baskısı kurup insanların huzurunu kaçırmaktadırlar.

geçilmez oldu
İstanbul'un gözbeği
Kadıköy’ün
kedi köpek
pisliğinden
yolları kaldırımları

İlgili Haberler

MAHALLEDE KONSER VAR
Genel
07 Nisan 2025
MAHALLEDE KONSER VAR

Konservatuvar müzik mezunu olmama rağmen, yıllardır kültür sanat mecralarında edebiyat ve tiyatro haberleri yazıyorum.   Çocukluk ve ilk gençlik arkadaşlarım birbirinden kıymetli işlere imzalar atarken, torpilli yazı demesinler diye onlardan bahsetmeye çekiniyorum. Ama bazı işlerin de daha görünür olması gerektiğine inanıyorum. Bilkent’ten sınıf arkadaşım Başar Can Kıvrak ‘ın ilk ve özgün albümü “Schumann Director’s Cut” […]

Azerbaycan’ın Plastik ve Estetik Cerrahide uluslararası alanda parlayan Yıldızı Dr. Güneş Piriyeva
Genel
04 Nisan 2025
Azerbaycan’ın Plastik ve Estetik Cerrahide uluslararası alanda parlayan Yıldızı Dr. Güneş Piriyeva

İnsan hayatında en büyük hazine sağlıktır. Sağlık dilekleri, samimi ilişkiler ve içten dualar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. “Sağlık diliyorum”, “Sağlıklı ol”, “Canın sağ olsun” gibi ifadeler sağlığın ne kadar değerli olduğunu gösterir. Bir insan ne kadar büyük bir servete sahip olursa olsun, sağlık sorunu yaşadığında ilk başvurduğu kişi bir doktordur. Ancak, alanında uzman, vicdanlı […]

Karagümrük taraftarının hayali gerçek olur mu?
Genel
22 Mart 2025
Karagümrük taraftarının hayali gerçek olur mu?

Karagümrük stadı hakkında bu kaçıncı yazımı artık söylemiyorum. Fatih Belediye Başkanı Ergün TURAN , 15 Mart’ta sosyal medya hesabından Karagümrük taraftarına stat müjdesini verdi. İLGİLİ HABER Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber yönetiminde Ardahan Üniversitesi’nden tarihi başarı Bu kaçıncı müjdeden artık bunu da söylemiyorum. Bildiğim tek şey taraftarın artık boş vaatlere karnının olduğu şey. Neyse ki krizi bırakıp iyi […]

İDOB’dan “Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı” Konseri
Etkinlikler
19 Mart 2025
İDOB’dan “Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı” Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktasını anmak ve bu büyük kahramanlık destanını ve kahramanlarını onurlandırmak için düzenlediği “Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı” Konseri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşti. Kahramanlık, fedakarlık ve vatan sevgisiyle dolu bu özel konserde, Çanakkale Savaşı’nın ruhunu yansıtan eserler seslendirilerek, tarihe tanıklık […]

Sapanca Bungalov Tatili: Doğanın Kalbinde Unutulmaz Bir Kaçış

Sapanca Bungalov Tatili: Doğanın Kalbinde Unutulmaz Bir Kaçış

Elbiselerde Neden Viskon Kumaş Tercih Ediliyor?

Elbiselerde Neden Viskon Kumaş Tercih Ediliyor?

En İyi Instagram Takipçi Siteleri (2025)

En İyi Instagram Takipçi Siteleri (2025)

KIZLARIMA MEKTUPLAR

KIZLARIMA MEKTUPLAR

Aday Takip Sistemi: İK Süreçlerinizi Optimize Edin

Aday Takip Sistemi: İK Süreçlerinizi Optimize Edin