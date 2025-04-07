Kadıköy’de Özel Eğitim Uygulama Okulu yenilendi

Genel 04 Nisan 2025

İnsan hayatında en büyük hazine sağlıktır. Sağlık dilekleri, samimi ilişkiler ve içten dualar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. “Sağlık diliyorum”, “Sağlıklı ol”, “Canın sağ olsun” gibi ifadeler sağlığın ne kadar değerli olduğunu gösterir. Bir insan ne kadar büyük bir servete sahip olursa olsun, sağlık sorunu yaşadığında ilk başvurduğu kişi bir doktordur. Ancak, alanında uzman, vicdanlı […]