Kadıköy’de Özel Eğitim Uygulama Okulu yenilendi

Kadıköy Mediha – Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda Fiziksel İyileştirme Çalışmaları Açılış Töreni Gerçekleştirildi.
Kadıköy’de özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren Mediha Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu, bağışçı hayırsever firmalar tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları ile yenilendi.
Okulun badana, boya, tamir ve tadilat işleri yapılmış olup, yapılan bu çalışmalar sonucunda özel eğitim öğrencilerinin bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak daha nitelikli bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur.
Açılış törenine; İlçe Kaymakam Muhittin Pamuk, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür YardımcısıSayın Engin Boyraz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Tahir Uygur, hayırsever firma yetkilileri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.
Etkinlikte, öğrencilerin gösterilerinin ardından, teşekkür amaçlı sertifika takdimi yapılmış ve toplu fotoğraf çekimi ile tören sonlandırılmıştır.
Hayırsever firmalara, okulun daha iyi bir eğitim ortamına kavuşmasına sağladıkları katkı için ve bundan sonraki süreçte okulumuza yapacakları hamilik desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” şekilde ifade edildi.
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