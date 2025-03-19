İDOB’dan “Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı” Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktasını anmak ve bu büyük kahramanlık destanını ve kahramanlarını onurlandırmak için düzenlediği “Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı” Konseri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşti.
Kahramanlık, fedakarlık ve vatan sevgisiyle dolu bu özel konserde, Çanakkale Savaşı’nın ruhunu yansıtan eserler seslendirilerek, tarihe tanıklık eden notalarla sanatseverlere duygusal bir yolculuk sunuldu. Konser programında; Ulvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygun’un eserleri solist Zafer Erdaş tarafından, Hüseyin Kaya’nın piyanosu eşliğinde ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü parçası; Murat Anıl Erginol (keman), Asaf Öksüz (keman), Verda Gül (viyola), Burak Ayrancı (viyolonsel) tarafından seslendirildi.
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