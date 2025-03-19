สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

İDOB’dan “Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı” Konseri

Yayınlanma:
ABONE OL
İDOB’dan “Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı” Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktasını anmak ve bu büyük kahramanlık destanını ve kahramanlarını onurlandırmak için düzenlediği “Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı” Konseri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşti.

Kahramanlık, fedakarlık ve vatan sevgisiyle dolu bu özel konserde, Çanakkale Savaşı’nın ruhunu yansıtan eserler seslendirilerek, tarihe tanıklık eden notalarla sanatseverlere duygusal bir yolculuk sunuldu. Konser programında; Ulvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygun’un eserleri solist Zafer Erdaş tarafından, Hüseyin Kaya’nın piyanosu eşliğinde ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü parçası; Murat Anıl Erginol (keman), Asaf Öksüz (keman), Verda Gül (viyola), Burak Ayrancı (viyolonsel) tarafından seslendirildi.

Balesi’nin
Çanakkale Destanı
Çanakkale Zaferi’nin
Devlet Opera
İDOB’dan
istanbul
Konseri
Ulusal Müziğimiz
ve

İlgili Haberler

Hüseyin Yayman’dan Google’ın algoritma değişikliğine tepki!
Ekonomi
19 Mart 2025
Hüseyin Yayman’dan Google’ın algoritma değişikliğine tepki!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google’ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Google’ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu süreci yakından takip ediyor […]

KIZLARIMA MEKTUPLAR
Toplum
18 Mart 2025
KIZLARIMA MEKTUPLAR

Zaman sonsuzdur. Evren, uzay, yani içinde bulunduğumuz mekân da sonsuzdur. İnsan, birey olarak da “insanlık” olarak da zamanın ve mekânın sonsuzluğunun kesiştiği herhangi bir noktada, bir hiç, bir sıfırdır. Bir insan ömrünü yüz yıl kabul etsek bile, zamanın sonsuzluğunda yüz yıl nedir ki? Bırakın yüz yılı, bin yılı, milyar yıl nedir ki, sonsuzluk karşısında? Biliyorsunuz, […]

AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı: Yağmur ve kar geliyor
Büyükşehir
17 Mart 2025
AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kritik uyarılarda bulundu. Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Meteorolojinin ardından AKOM’dan da uyarı geldi. İşte yeni hava durumu tahminleri… Türkiye genelinde günlerdir etkili olan sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yurt genelinde hava sıcaklıklarında 20 derece birden […]

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber yönetiminde Ardahan Üniversitesi’nden tarihi başarı
Dünyadan
12 Mart 2025
Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber yönetiminde Ardahan Üniversitesi’nden tarihi başarı

Türkiye özelinde ve dünya genelinde üniversiteleri çeşitli kriterlere göre değerlendiren ve puanlarla sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, ‘2024-2025 Dünya Sıralaması Listelerini yayınladı. Ardahan Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan University Ranking By Academic Performance (URAP) 2024-2025 Dünya Üniversiteleri Listesi’nde ilk 3 binde yer alan üniversitelerden birisi olmayı başardı. İLGİLİ HABER “Mini web […]

Aday Takip Sistemi: İK Süreçlerinizi Optimize Edin

Aday Takip Sistemi: İK Süreçlerinizi Optimize Edin

Ya Osimhen olmasaydı

Ya Osimhen olmasaydı

HAYAT KISA, KUŞLAR UÇUYOR

HAYAT KISA, KUŞLAR UÇUYOR

EDİP AKBAYRAM

EDİP AKBAYRAM

Muhafazakâr Tatil için En İyi Destinasyonlar ve Oteller

Muhafazakâr Tatil için En İyi Destinasyonlar ve Oteller