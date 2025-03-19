Hüseyin Yayman’dan Google’ın algoritma değişikliğine tepki!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google’ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Google’ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu süreci yakından takip ediyor ve gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek” dedi.
Yayman, Google’ın tek taraflı politikalarının medya ekosistemine ciddi zarar verdiğini, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Google’ın medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Yayman, 2024 yılında gerçekleştirilen şeffaf olmayan algoritma değişikliklerinin, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturduğuna dikkati çekti.
Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin “keşfet” trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığını ifade eden Yayman, bu durumun rekabet ortamını bozduğunu, halkın haber alma özgürlüğünü tehdit ettiğini dile getirdi.
Dijital mecraların tarafsız ve adil olması gerektiğini vurgulayan Yayman, “Google’ın aldığı tek taraflı kararlar, medya kuruluşlarını zor durumda bırakıyor ve bu durum artık tahammül sınırlarını aştı. Bağımsız ve yerel haber kaynakları dijitalde görünmez hale getirilirken, belirli medya kuruluşlarına ayrıcalık tanınmaktadır. Dijital platformların keyfi uygulamaları, medya kuruluşları için sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda doğrudan bir sansür mekanizmasına dönüşmektedir. Yayıncıların kendi kaderlerini belirleme hakkı ellerinden alınamaz” değerlendirmesinde bulundu.
Komisyon Başkanı Yayman, medya kuruluşlarının Google karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları ifade etti:
“Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir. Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, keşfet alanında her görüşten haber sitesine eşit fırsat tanınmalıdır. Dijital platformlar, medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir. Google’ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu süreci yakından takip ediyor ve gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek”
Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun, Google’ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacağını bildirdi.
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