AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kritik uyarılarda bulundu.

Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Meteorolojinin ardından AKOM’dan da uyarı geldi. İşte yeni hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde günlerdir etkili olan sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yurt genelinde hava sıcaklıklarında 20 derece birden düşüş olacak. Sıcaklık düşüşü ile birlikte yurdun büyük bölümünde fırtına Yağmur ve kar bekleniyor. Meteorolojinin ardından bir uyarıda AKOM’dan geldi. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde hava Bugünden itibaren önemli bir değişime uğrayacak. Günlerdir Türkiye genelinde hakim olan bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sıcaklıkların 15-20 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteorolojinin ardından bir uyarıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapıldı. İşte yeni hava durumu tahminleri…

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Bugünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla düşecek. Sıcaklıklarda 10-15 derece birden düşüş beklenirken başta Marmara ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle günlerdir mevsim normallerinin üstünde sıcaklık alan İstanbul İzmir ve Ankara gibi iller yağış ve soğuk havadan etkilenecek.