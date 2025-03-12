Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber yönetiminde Ardahan Üniversitesi’nden tarihi başarı

Türkiye özelinde ve dünya genelinde üniversiteleri çeşitli kriterlere göre değerlendiren ve puanlarla sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, ‘2024-2025 Dünya Sıralaması Listelerini yayınladı.
Ardahan Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan University Ranking By Academic Performance (URAP) 2024-2025 Dünya Üniversiteleri Listesi’nde ilk 3 binde yer alan üniversitelerden birisi olmayı başardı.
ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2024-25 Dünya Üniversiteleri Listesi verilerine göre Ardahan Üniversitesi, araştırmaya alınan dünyadaki ilk 3000 üniversite arasından makale puanı 5.54, alıntı puanı 35.98, toplam belge puanı 10.84 ve uluslararası iş birliği olarak da 16.6 puan aldı.
URAP değerlendirmesinde, en yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listede Ardahan Üniversitesi, bu sene ilk defa Dünya Üniversiteleri Listesi’ne girerek ilk 3000 üniversite arasından 2935. sırada yer aldı.
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Üniversitesi’nin 2017 yılından bu yana büyüme yolunda büyük bir yol kat ettiğini belirterek, Dünya Üniversiteleri listesine giren Ardahan Üniversite’nin başarıyla dünyada adını duyurduğunu ve ülkemizin gururu olduğunu ifade etti.
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