AYİDER’den, Kadıköy’de akülü tekerlekli sandalye için plastik kapak toplama üniteleri

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması için Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte “Kalplerimiz İyilikle Doluyor” projesine imza attı.

Plastik kapakları bu kalp ünitelerine atın

Proje kapsamında Kadıköy’ün çeşitli bölgelerine yerleştirilmek üzere 16 adet plastik kapak toplama ünitesi Kadıköy Belediyesi’ne teslim edildi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, toplanan her 4 ton plastik kapakla ihtiyaç sahibi engelliler için 1 tane akülü tekerlekli sandalye alacak.

Gayrimenkul ve inşaat konularında faaliyette bulunanları, bu konulara ticari, sosyal, teknolojik, endüstriyel, kültürel, eğitsel ve hukuki yönden katkı sağlayanları bir araya getiren AYİDER, Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile ortak bir projeye imza attı: “Kalplerimiz İyilikle Doluyor”.

Proje kapsamında Kadıköy’ün çeşitli bölgelerine yerleştirilmek üzere 16 adet plastik toplama ünitesi Kadıköy Belediyesi’ne teslim edildi. Böylece diş macunu kapağından su şişesi kapağına kadar vatandaşlar plastik kapakları bu ünitelere atarak ihtiyaç sahibi bir engellinin hayallerine destekte bulunacaklar. Toplanan her 4 ton plastik kapak karşılığında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, 1 tane akülü tekerlekli sandalye alıp ihtiyaç sahibi engelliye bağışlayacak.

Geri dönüşümü de destekleyen proje hakkında bilgi veren AYİDER Başkanı Hakan Şişik, “Sadece sektörümüzün sorunlarını ve taleplerimizi dile getirmekten ziyade dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdik. Bu anlamda ilk olarak Dünya Su Konseyi’ne üye olan tek inşaat derneği olmamızın yanı sıra şimdi de engelli vatandaşlarımıza destek olacağımız önemli bir projeye imza atıyoruz. İlk defa hem belediyenin hem de STK’ların içerisinde yer aldığı kolektif bir ruhla böyle bir proje hayata geçiyor.

Bu projede birlikte ilerlediğimiz Kadıköy Belediyesi’ne, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne ve tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Umarız başlattığımız bu proje diğer kurumların da destekleriyle birlikte başka ilçelerde ve şehirlerde de yayılır” dedi.