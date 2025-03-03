สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

AYİDER’den, Kadıköy’de akülü tekerlekli sandalye için plastik kapak toplama üniteleri

Yayınlanma:
ABONE OL
AYİDER’den, Kadıköy’de akülü tekerlekli sandalye için plastik kapak toplama üniteleri

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması için Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte “Kalplerimiz İyilikle Doluyor” projesine imza attı.

Plastik kapakları bu kalp ünitelerine atın

Proje kapsamında Kadıköy’ün çeşitli bölgelerine yerleştirilmek üzere 16 adet plastik kapak toplama ünitesi Kadıköy Belediyesi’ne teslim edildi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, toplanan her 4 ton plastik kapakla ihtiyaç sahibi engelliler için 1 tane akülü tekerlekli sandalye alacak.

İLGİLİ HABER Kadıköy’de cami, kilise ve cemevlerinde Ramazan temizliği başladı

Gayrimenkul ve inşaat konularında faaliyette bulunanları, bu konulara ticari, sosyal, teknolojik, endüstriyel, kültürel, eğitsel ve hukuki yönden katkı sağlayanları bir araya getiren AYİDER, Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile ortak bir projeye imza attı: “Kalplerimiz İyilikle Doluyor”. 

Proje kapsamında Kadıköy’ün çeşitli bölgelerine yerleştirilmek üzere 16 adet plastik toplama ünitesi Kadıköy Belediyesi’ne teslim edildi. Böylece diş macunu kapağından su şişesi kapağına kadar vatandaşlar plastik kapakları bu ünitelere atarak ihtiyaç sahibi bir engellinin hayallerine destekte bulunacaklar. Toplanan her 4 ton plastik kapak karşılığında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, 1 tane akülü tekerlekli sandalye alıp ihtiyaç sahibi engelliye bağışlayacak.

Geri dönüşümü de destekleyen proje hakkında bilgi veren AYİDER Başkanı Hakan Şişik, “Sadece sektörümüzün sorunlarını ve taleplerimizi dile getirmekten ziyade dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdik. Bu anlamda ilk olarak Dünya Su Konseyi’ne üye olan tek inşaat derneği olmamızın yanı sıra şimdi de engelli vatandaşlarımıza destek olacağımız önemli bir projeye imza atıyoruz. İlk defa hem belediyenin hem de STK’ların içerisinde yer aldığı kolektif bir ruhla böyle bir proje hayata geçiyor.

Bu projede birlikte ilerlediğimiz Kadıköy Belediyesi’ne, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne ve tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Umarız başlattığımız bu proje diğer kurumların da destekleriyle birlikte başka ilçelerde ve şehirlerde de yayılır” dedi.

akülü
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği
AYİDER BAŞKANI
AYİDER’den
HAKAN ŞİŞİK
Kadıköy Belediyesi
Kadıköy’de
plastik kapak
tekerlekli sandalye için
toplama üniteleri
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

İlgili Haberler

CHP’de Çifte Standart, Beşiktaş’ta Akpolat’a Tam Destek, Beykoz’da Köseler’e Sahipsizlik!
Belediye
01 Mart 2025
CHP’de Çifte Standart, Beşiktaş’ta Akpolat’a Tam Destek, Beykoz’da Köseler’e Sahipsizlik!

CHP’nin belediye başkanlarına bakış açısı, partinin içindeki çıkar ilişkilerini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, herkesin bildiği yolsuzluklara ve ahlaki skandallara rağmen partisi tarafından sahiplenirken, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler resmen yalnız bırakıldı. Peki neden? Beşiktaş’ta ihale usulsüzlükleri ayyuka çıkmıştı. Partinin ve İBB’nin en tepesinden en alt kadrosuna kadar herkes, […]

KÖSTEBEKGİLLER, FİLMİNİN FRAGMANI YAYINLANDI
Eğlence
27 Şubat 2025
KÖSTEBEKGİLLER, FİLMİNİN FRAGMANI YAYINLANDI

7’den 70’e herkesin severek izlediği “Köstebekgiller” in, yeni sinema filmi “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nın beklenen fragmanı yayınlandı. Fragman, filmin sinemalarda gösterime gireceği tarihi de müjdeliyor. Vizyon Tarihi Açıklandı İLGİLİ HABER Çocuk – Gençlik Oyunu” DOLAP, 24 Ocak’ta Türkan Saylan Kültür Merkezinde! 2 Mayıs’ta Sinemalarda Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın üstlendiği “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları”, 2 […]

İBB’nin TECH ISTANBUL Dijital Dönüşümün Zirvesinde
Belediye
25 Şubat 2025
İBB’nin TECH ISTANBUL Dijital Dönüşümün Zirvesinde

İBB’nin yeni iş modellerini destekleyen ve çağa uygun fikirleri girişimcilerle buluşturan teknoloji programı Tech Istanbul, dördüncü kez ödüllendirildi. Daha önce Kurumsal Girişimcilik Ödülleri, EuroAsian Startup Awards ve Global Startup Awards’dan birinciliklerle dönen Tech Istanbul, bu kez Growth Programı ile Business Honors Awards’ta Girişimcilik ve Startup kategorisinde  “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Entegrasyonu” ödülüne layık görüldü.  İstanbul […]

DAĞIN ÖTE YÜZÜ
Manşet
25 Şubat 2025
DAĞIN ÖTE YÜZÜ

Ah şu yazarlar, ne güzel insanlar, bizlere hayatı ne güzel anlatırlar. Gülmek, ağlamak, hüzünlenmek, dert edinmek, empati kurmak, ders çıkartmak hepsi onların sayesinde… Ne kadar çok kitap o kadar bilinç, bilgi… İyi ki yazarlar, kitaplar var, iyi ki de yazmışlar. Dünya klasikleri başlı başına bir öğretidir, birçok şeyi o kitaplardan öğrendik. Gezmeden, görmeden, duymadan oturduğumuz […]

Günay kaleye Muslera yedeğe

Günay kaleye Muslera yedeğe

KADIN VE TAKI

KADIN VE TAKI

Solist ne diyor?

Solist ne diyor?

Avrasya Tüneli’nin ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

Avrasya Tüneli’nin ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

Go home Muslera

Go home Muslera