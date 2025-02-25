Başkan Köseler, “Beykoz’da çamur siyasetiyle bizi yıldıramazsınız!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’den Trollere Sert Tepki: “Çamur Siyasetiyle Bizi Yıldıramazsınız!”

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, seçim zaferinin ardından sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, bu tür operasyonlara sert tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı troll hesaplar tarafından bilinçli bir şekilde başarısız bir belediye başkanı imajı çizilmeye çalışıldığını vurgulayan Köseler, Beykoz halkının bu oyunu bozduğunu ve kendisine tam destek verdiğini söyledi.

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“TROLL SALDIRILARI BEYKOZ’DA TUTMADI, HALK GERÇEĞİ GÖRÜYOR!”

Başkan Köseler, bu saldırıların planlı ve bilinçli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunların olacağını zaten biliyorduk. Çünkü Beykoz’a gerçek hizmeti getirdiğimizi, rant düzenlerini bozduğumuzu, halkın kaynaklarını halka geri kazandırdığımızı görüyorlar. İşte bu yüzden panik içindeler! Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yalanları üretirlerse üretsinler, Beykoz halkı gerçeği görüyor. Bizim tek derdimiz Beykoz’a hizmet etmek ve bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz!”

Başkan Köseler, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen “gece yarısı baskını” iddialarına da değinerek, yapılan algı operasyonlarının amacının kamuoyunu yanıltmak olduğunu söyledi:

“DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN EN BÜYÜK KANITI BU SALDIRILARDIR!”

“Geçtiğimiz hafta bazı medya kuruluşları ve sosyal medya trolleri adeta kıyameti kopardı. ‘Gece yarısı baskını’ adı altında tamamen kurgu ve iftira dolu haberlerle halkı kandırmaya çalıştılar. Her türlü çamuru attılar, her türlü yalanı söylediler. Ama Güneş balçıkla sıvanmaz! Gerçekler ortadadır ve Beykoz halkı, kimin hizmet için çalıştığını çok iyi biliyor. Bizi yalanlarla, iftiralarla durdurabileceklerini sanıyorlarsa büyük yanılıyorlar!”

“ÖNCEKİ YÖNETİMİN BORÇLARINI TEMİZLİYORUZ AMA DURMAYACAĞIZ!”

Köseler, geçmiş belediye yönetiminden devralınan ağır borç yükünün belediye bütçesine büyük bir yük getirdiğini ancak bu durumun hizmetleri aksatamayacağını vurguladı.

“Önceki AK Partili Belediye Başkanı Murat Aydın’dan devraldığımız borç batağını temizlemeye çalışıyoruz. Bütçemizin büyük bir kısmı geçmişin borçlarını ödemeye gidiyor, ancak bu bizi durdurmayacak! İşte tam da bu yüzden, rantçılar, çıkar grupları ve onların sosyal medya trolleri dört bir koldan saldırıyor. Çünkü onların düzeni bozuldu, halkın parası artık halk için harcanıyor!”

“BİZİ YIPRATAMAZSINIZ, BEYKOZ’U AYAĞA KALDIRACAĞIZ!”

Başkan Köseler, Beykoz’un geçmişte kötü yönetildiğini, ancak yeni dönemde ilçenin hak ettiği hizmeti alacağını belirterek şu sözleri ekledi:

“Bizi sosyal medyada yalan haberlerle, algı operasyonlarıyla yıpratabileceklerini sanıyorlar. Ama bilsinler ki Beykoz halkı bu oyunlara gelmez! Bizim muhatabımız troller değil, Beykozlu hemşehrilerimizdir. Biz icraatlarımızla, projelerimizle konuşacağız. Önümüzdeki aylarda Beykoz’da ve Türkiye’de ses getirecek projeleri hayata geçireceğiz. Beykoz’u hak ettiği noktaya taşıyacağız ve ne yaparlarsa yapsınlar, bu mücadelemizden geri adım atmayacağız!”

Başkan Köseler, Beykoz halkına çağrıda bulunarak, bu tür manipülatif saldırılara karşı birlikte hareket etme çağrısı yaptı ve Beykozluların desteği sürdüğü sürece ilçeye büyük yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.