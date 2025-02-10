Müze Gazhane’de Cem Güventürk’ün Kişisel Sergisi “Ay, Güneş ve Ay” Açıldı!

Sanatçı Cem Güventürk’ün “Ay, Güneş ve Ay” başlıklı ikinci kişisel sergisi, İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde Müze Gazhane’de açıldı!

Serginin açılış daveti 8 Şubat akşamı İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Mustafa Alabora, Teoman, Ceyda Düvenci-Güçlü Mete, Şahika Ercümen, Betül Demir, İpek Erdem gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Sanat tarihinin ve insanoğlunun en önemli iki sorusunu, “Sanat nedir?” ve “Ben kimim?” sorularını merkezine alan Güventürk, yeni sergisinde insanın varoluşsal sancılarını ve anlam arayışını sanatına aktarıyor.

Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği “Ay, Güneş ve Ay” sergisi, 9 Şubat’tan itibaren pazartesi hariç her gün 10.00-18.00saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Sanatında, insanı anlamaya yönelik doğa bilimsel ve mekanik yaklaşımlara karşı çıkan bir duruş sergileyen Cem Güventürk insana ait varoluşsal sancıları, sıradan olanı yüceltme ve insana dair tüm zıtlıkları kucaklama anlayışıyla ele alıyor. Tuval üzerine 25, kâğıt üzerine 14 eserin ve beş heykelin yer aldığı “Ay, Güneş ve Ay” başlıklı yeni kişisel sergisinde sanatçı, kendine özgü bir sembolizmle yeni bir ifade biçimi sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı (İBB Kültür) ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “Ay, Güneş ve Ay” sergisi, insanın anlam arayışını derinlemesine incelerken bu sorgulamayı interaktif olarak izleyicilerle paylaşıyor. Geceyi ve gündüzü sembolize eden evrensel unsurlar üzerinden zaman, anlam ve varoluşu sorgulayan Cem Güventürk, ay ve güneşi karanlık ve aydınlık olanla ilişkilendirirken “…ve ay” ile gölgede kalanı, gizemi ve örtük gerçekleri işaret ediyor. Sergide mutfak, banyo, yatak odası gibi tanımlanabilir ev alanlarında bulunan insan figürleri, bir anda pembe göller, kara boşluklar ve alternatif gerçeklikler gibi gerçeküstücü alanlara taşınıyor. Güventürk, eserlerinde bireyin karmaşık duygu durumlarını, sıradan olanın içindeki sıra dışılığı, belirsizliğin huzursuzluğunu ve tanıdık sıkışıklıkları bir bütün olarak ele alıyor.

Albert Camus’nun Sisifos Söylemi ve Yabancı eserlerinden ilhamla, varoluşun uyumsuzluğunu sanatına taşıyan Cem Güventürk, sıradan yaşamı kutlayan ve umudu yücelten bir bakış açısını benimsiyor. Umut taşıyan bu direnişle sanatını anlam arayışına adayan sanatçı “Ay, Güneş ve Ay” sergisinde izleyicileri anlam, zaman ve varoluş üzerine büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.