Başkanı Kösedağı, “Meclise katılan çocukların kente dair önerilerini almak istiyoruz

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi tanışma toplantısı, 9 Şubat Pazar günü Alan Kadıköy’de yapıldı. Toplantıya katılan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Çocuklar meclise katılım sağlayın. Kente dair o güzel önerilerinizi almak istiyoruz” dedi

Çocukların yaşadığı kente dair taleplerini dile getirmesi ve kentteki sorunlara yönelik çözüm önerileri sunması amacıyla 2021 yılında kurulan Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yeni dönem çalışmaları başladı. Yeni dönemin ilk toplantısı 9 Şubat Pazar günü Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de yapıldı. Çocukların tanıştığı, grupların kurulduğu, grup sözcülerinin ve grup kurallarının belirlendiği toplantı öncesi ailelere, Çocuk Meclisi’nin içeriği ve amacı hakkında bilgi verildi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da toplantı öncesi hem ailelerle hem de çocuklarla konuştu.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, ailelere Çocuk Meclisi hakkında bilgi verilen toplantıda şunları söyledi: “Değer verdiğimiz ve içimize sinen bir proje. Burada çocukların bize önereceği fikirleri ciddiye alacağız. Hedeflerindeki Kadıköy’ü yaratmak için onların fikirleri çok önemli. Onlarla Kadıköy’de bir şeyler yapmak istiyoruz. Buradan çok güzel fikirler çıkabilir, biz de onları uygulayabiliriz. İleride bir proje için ‘benim çocuğum önermişti, yapmışlar” diyeceksiniz. Kadıköy sizin eviniz, ben de her zaman bu evin daha güzel olması için elimden geleni yapacağım.”

“GÜZEL FİKİRLERİNİZİ ALMAK İSTİYORUZ”

Ailelerin ardından çocuklarla konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı “Çocuklar hoş geldiniz. Fikirlerinizi çok önemsiyorum. Belediye başkanı olarak ne yapmam gerektiğini sizden duymak istiyorum. Hepiniz çok zekisiniz. Aklınıza ne gelirse söyleyin. Önerilerinizi biz de geliştirmeye çalışacağız. Eğitimler devam edecek. Katılım sağlayın. Sizlerden kente dair o güzel fikirlerinizi almak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“KADIKÖY DAHA GÜZEL OLUR”

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi tanışma toplantısına katılan 5.sınıf öğrencisi Duru Hazar, “Annem belediyenin sosyal medya hesabında gördü. Ben de bu fikri çok beğendim ve katılmak istedim. Burada olduğum için mutluyum. Yeni arkadaşlıklar kuracağım. Çocuklar fikirleri ile Kadıköy’ü daha güzel bir yer yapabilir. Kadıköy’de çocuk kütüphaneleri, spor alanları olsun.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Sarp Saltan da “Burası çok güzel olacak. İyi insanlar katılacak. Yeni arkadaşlarım olacak. Konuşacağız ve fikirlerimizi paylaşacağız. O yüzden çok mutluyum.” dedi.

“ÇOCUKLAR KONUŞACAK, BÜYÜKLER DİNLEYECEK”

Hasanpaşa’da oturan, kızı Nehir için Çocuk Meclisi’ne başvuran Zerrin Çakır, “Kadıköy Belediyesi’nin çocuklara yönelik etkinliklerini takip ediyoruz. Çocuklar özgür bir ortamda fikirlerini paylaşacak. Bu da çocukların özgüvenini artıracak. İlçeye katkı sunacaklar.” diye konuştu.

Oğulları Sarp’ı meclise kaydeden Öner ve Cansu Saltan da şunları söyledi: “Sosyal medyada gördük. Sarp, konuşmayı seven, sosyal ve girişken bir çocuk. Onun için iyi olacağını düşündük ve hemen kaydettik. Meclis fikri zaten çok güzel. Özgür bir şekilde konuşmaları için önemli bir adım. Çocukların konuşması, büyüklerin de onları dinlemesi gerek. Çocukların önemsenmesi çok güzel. Verimli geçeceğini düşünüyoruz.”

“MEYVE AĞACI DİKME ZORUNLULUĞU GELSİN”

Çocukların mecliste sunduğu taleplerden bazıları şu şekilde: “Daha çok park ve yeşil alan, depremi haber eden sistemler, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere LGS test kitabı desteği, sokak hayvanları için barınma ve beslenme alanı, çocuk kütüphanesi, evlere ruhsat verilirken meyve ağacı dikme zorunluluğu, pahalılığın azalması…”