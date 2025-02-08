Acun Ilıcalı pişman mıdır?

Şimdilerde Fenerbahçe Asbaşkanlığını yapan Acun Ilıcalı yıllardır TV programcılığı ve muhabirliği ile tanınır.
Uzun süre Show TV’de “Acun Firarda” ile adından söz ettirmişti. Ardından “Fear Factor” “Var mısın Yok musun” gibi viral olan programlara imza attı.
Benim de Akşam Gazetesi’nde çalıştığım dönemde o zamanlar gazete Mehmet Emin Karamehmet’e aitti Show TV de haliyle Karamehmet’indi.
Maaşların ödenmemesi gibi sorunlar çok yaşanırdı. Hatta Acun, yaptığı programlar nedeniyle Mehmet Emin Bey’den alacaklıydı.
Acun’a Show TV’nin diğer bir kanalı olan ShowMax’ı teklif etmiş diye de yine o zamanlar gazetede dedikodu vardı.
Tabii bunlar gerçek mi dedikodu mu bilemem ama Acun daha sonra medyada “tekel” haline geldi.
Yetenek Sizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye, Survivor gibi birçok kesim tarafından izlenen programlarla TV sahibi oldu.
Fenerbahçe sevdasıyla da bilinir Acun.
Dedim ya şimdilerde Fenerbahçe Asbaşkanlığını yapıyor. Yapıyor, yapıyor olmasına da son zamanlarda sahibi olduğu kanal ve yaptığı programlar reytinglerde iyi gitmiyor.
Bunun sebebi de Galatasaray taraftarının kanalı boykot etmeleri gösteriliyor.
Acun’un Fenerbahçe sevdası TV kariyerini bitirir mi bilemem fakat sekteye uğrattığı kesin.
Fenerbahçe maçları sonrası yapmış olduğu açıklamalarla Galatasaray taraftarını karşısına almış durumda.
Gelecek ne gösterir, belki de Ilıcalı Fenerbahçe’nin Ali Koç’tan sonraki başkanı olur.
Kesin olan bir şey var, asbaşkanlığı bırakırsa kariyeri adına kötü zaman onu bekliyor…
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