Ataşehir’de çocuklar için tehlikeli zıp zıplar yürekleri hoplattı

Sömestir tatilinde bir dizi etkinlik düzenleyen Ataşehir Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir tatil dönemi yaşattı.

Tiyatrolar, atölyeler ve aktiviteler çocuklar ile ailelerin yoğun katılımıyla geçti.

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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise, sömestir şenliklerinde çocukların mutluluklarına ortak olmak için ailesiyle birlikte birçok etkinliğe katılım sağladı.

Fakat; dikkat çeken bir detay vardı, çocukların zıplayarak eğlenmesi için yapılan zıpzıp düzeneklerinin can güvenliği bakımından çok tehlikeli bir şekilde yapıldığı gözlendi. Bu tehlikeli alet üzerinde zıplayan çocukların havalandığı esnada ani bir ters hareket halinde sert demirlere çarpıp sakatlanması velileri tedirgin ettiği belirtildi.

Onursal Başkanın dahi bu tehlikeyi farketmemesi ise ayrı bir handikap oldu.