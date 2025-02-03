Barış Manço’nun Dolu Dolu Geçen Kırk Yıllık Sanat Hayatı

Anadolu rock ve pop müziğinin önemli isimlerinden, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, vefatının 26. yılında anılıyor. Manço, Türk müziğine yaptığı katkılarla hafızalarda iz bırakmış bir sanatçıydı.

Kültür-Sanat ve Mizah Platformu Sanat Şeysi.com yazarlarından, menajer İlhan Özer bu haftaki yazısında Barış Manço’yu kaleme aldı.

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“BARIŞ MANÇO”

Barış’ım, uzaktan geldim, Dört kapı önünde durdum, Dört kapıdan geçemezsem, Geldiğim gibi giderim…

Barış Manço, Türk müziği ve kültürü için bir efsane olmasının yani sıra şarkılarıyla, düşünceleriyle ve yaşam tarzıyla Anadolu halkının gönlünde özel bir yere sahiptir. Şarkılarını, bu toprakların ruhunu kendi duyguları ile harmanlayarak geniş kitlelere tanıtmış ve kendisini de sevdirmiştir. Barış Manço sanatın tüm renkleriyle Anadolu’nun ta kendisidir!

Kültür elçisi unvanına sahip sanatçının TRT’de yayınlanan “Adam Olacak Çocuk “ isimli programında çocuklara eğitici mesajlar verip onları eğlendirirken, ülkenin sevgilisi haline geldi. İnternetin olmadığı o yıllarda “7’den 77’ye” isimli programında farklı ülkeleri ve kültürleri kendine has tarzı ve samimiyetinle tanıtarak dinleyici ve izleyecilerine dünya turu yaşatmıştır. Japonya’da “Barış Abi, Malezya’da “Datuk (Sultan)” unvanı ile anılmaktadır. Barış Manço Türkiye’nin ilk dünya starıdır!

Barış Manço’nun eserlerinde Anadolu tasavvuf geleneğinden, sufi öğretilerden, tevhid inancından, peygamber hayatlarından, yaşam, ölüm ve ahiret gibi kavramların yanısıra doğu mistisizmi ve ezoterik düşünce sistemlerinden izler bulabilirsiniz. Örneğin “Dönence” şarkısı astronomik bir kavramdır ve yaşamın döngüselliğini, karanlıktan aydınlığa geçişini, içsel yolculuğu ve aydınlanmayı sembolize ederken “Dört Kapı Kırk Makam” eserinde ise Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi tasavvuf büyüklerinin izlerini görmek mümkündür. insan ruhunun olgunlaşma sürecini dört farklı aşamadan “Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat” tan oluştuğunu, kendine has üslubu ile dile getirmiştir.

Peki ya 1975 yılında yayınlanan “2023” şarkısında bizlere ne anlatmak istedi büyük ozan? Verdiği mesajları doğru yorumlayabiliyor muyuz? Derin Türk devleti ile bir bağlantısı var mıydı? Yoksa sırrın sahibi bir sanatçı mıydı “yeleli kurt” ?

Barış Manço, yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir öğretmen, bir düşünür ve bir yol gösterici olmuştur. Şarkıları, insanın kendi hayatına dair bir anlam bulabileceği mesajlarla doludur. O, sevgiyi ve barışı hayatın merkezine koymuş ve her yaştan insanın kalbine bu değerleri yerleştirmiştir. Barış Manço, bu toprakların yetiştirdiği en değerli sanatçılardandır. Onun mirasını yaşatmak, şarkılarında verdiği mesajları okullarda ders olarak işlemek, ve yeni nesillere aktarmak başta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Milli Eğitim Bakanlığının, ve Kültür, Turizm bakanlığının yanısıra hepimizin görevidir. Çünkü Barış Manço, sevgi, barış ve kardeşlik adına yazılmış bir destandır.

Unutmayalım ki, onun söylediği gibi:

“Bir selam yeter dostlar, bir selam, bir tebessüm…

Bir gün gülmek için bin gün ağlanır mi? Ağlanır…”

İlhan ÖZER