Aileler İçin En İyi İslami Tatil Yerleri ve Oteller

Ailece keyifli bir tatil yapmayı düşünüyorsanız siz de en iyi İslami otelleri seçebilir ve tatil konforunu bambaşka bir noktaya taşıyabilirsiniz. Elbette ülkemizde muhafazakâr yaşam şekline uygun hizmet sunan çok sayıda otel bulunuyor ve bu da seçeneklerinizin bir hayli fazla olduğu anlamına geliyor. Önemli olan ise kendi beklentilerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir oteli seçmenizdir.

Sizler için İslami tatil yapabileceğiniz bazı otelleri belirledik ve hemen listemizi paylaşıyoruz. Ancak seçeneklerinizin sadece sıraladığımız otellerden ibaret olmadığını, çok daha fazla sayıda alternatifinizin olduğunu da unutmayın!

Selge Beach Resort & Spa

Antalya Manavgat bölgesinde hizmet veren bu otel en çok tercih edilen tesettür otel seçeneklerinden biridir. Antalya’nın eşsiz güzelliklerini doyasıya yaşamanızı sağlayacak olan bu otelde kadınlar için ayrı havuz ve plaj ile güneşlenme alanları sunuluyor. Kadınların mahremiyet kaygısı yaşamadan bu alanları kullanarak yüzme ve güneşlenme keyfini yaşamaları mümkün oluyor.

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Adin Beach Hotel

Antalya’da konuklarını gayet kaliteli bir hizmet anlayışı ile ağırlayan bu otelde de muhafazakâr yaşam tarzına uygun bir tatil yapabilirsiniz. Alkol kullanımına izin verilmeyen bu otelde kadınlar ve erkekler için ayrı hizmet alanları bulunuyor. Alanya ilçesinde hizmet veren bu otelde konaklayabilirsiniz.

Korel Thermal Resort Clinic & Spa

Tercihinizi termal tatil yönünde kullanmak isterseniz Korel Thermal Resort Clinic & Spa rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir konaklama adresidir. Afyon’da hizmet veren bu otelde de muhafazakâr yaşam tarzına uygun bir hizmet almanız mümkün olacaktır. Şifalı kaplıca sularının faydalarından istifade edebileceğiniz termal otelde aileniz ile birlikte gayet keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa

Ege’nin incisi İzmir’de tatil yapmak isterseniz rotanızı Hedef Beyt Hotel Resort & Spa yönüne çevirebilirsiniz. Mahremiyete önem veren bu otelde sadece helal gıdalar servis ediliyor ve aynı zamanda alkol kullanımına izin verilmiyor. Uygun fiyata konaklayabileceğiniz otel seçeneklerinden biri olduğunu ekleyelim. Eğer sıraladığımız bu otelleri daha yakından incelemek isterseniz Halalbooking.com internet sitesine tıklayabilirsiniz.