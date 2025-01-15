Yapı Müteahhitlerinin şartları güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” güncellendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, güvenli yapılaşma ve sürdürülebilir projeler için müteahhitlik kriterlerini yeniledi.
Mali Yeterlilik %50 Artırıldı: Müteahhitler, ekonomik güçlerine uygun projeler üstlenecek.
Tecrübeye Göre İş: Yeni müteahhitlerin iş büyüklüğü %15 azaltıldı, deneyim kazanmaları sağlanacak.
Yeşil Dönüşüme Teşvik: Yeşil bina sertifikalı projelere %5 ek puan verilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan güncellemeye göre müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları (mali bilanço yeterliliği) yüzde 50 oranında artırılacak. Bu sayede müteahhitlerin ekonomik gücüne göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış olacak.
Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde de yüzde 15 civarında azaltmaya gidilecek. Böylece iş alabilme kriterlerinde ‘tecrübeye göre iş’ anlayışının benimsenmesi sağlanacak. Yine bu düzenleme ile ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilecek.
Müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları (mali yeterliliği) %50 oranında artırıldı.
Yeni müteahhitliğe başlayacakların iş büyüklüğünde %15 azaltmaya gidildi.
Yeşil sertifikalı bina yapan müteahhitlere %5 ek puan verilecek.
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