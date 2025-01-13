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AKOM uyardı, İstanbul’da hafta boyunca soğuk hava etkili olacak

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AKOM uyardı, İstanbul’da hafta boyunca soğuk hava etkili olacak

AKOM tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta boyunca soğuk hava etkili olacak. İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. AKOM, yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM tarafından hazırlanan 13 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugünkü sıcaklıklar 7°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 2°C’ye kadar düştü.

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İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Perşembe gününe kadar rüzgarın kuvvetli olduğu, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların 4-8°C aralığında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki yağışların devam ettiği, ancak sıcaklıkların 19 Ocak’a kadar normallerin altında kalmasının beklendiği açıklandı.

ÇATALCA, ARNAVUTKÖY VE SİLİVRİ’DE KAR YAĞIŞI

Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Gün boyunca aralıklı yağış beklenirken yağış miktarının 20 ila 40 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla esmesi bekleniyor.

AKOM açıklamasında yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Baraj Doluluk Oranı ve Deniz Suyu Sıcaklığı:

  •       Baraj doluluk oranı %42,10 seviyesinde ve toplam 366 milyon m³ su bulunuyor.
  •       Deniz suyu sıcaklığı ise 11°C olarak ölçüldü.

Günlük Hava Durumu:

  •       Sabah sıcaklık: 5°C, hissedilen: 3°C
  •       Öğle sıcaklık: 7°C, hissedilen: 5°C
  •       Akşam sıcaklık: 7°C, hissedilen: 5°C
  •       Gece sıcaklık: 5°C, hissedilen: 2°C

Haftalık Tahminler: 

14 Ocak Salı: 4°C ila 7°C arasında, 5-15 kg/m² yağış.

15 Ocak Çarşamba: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.

16 Ocak Perşembe: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.

17 Ocak Cuma: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.

18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar da benzer şekilde soğuk hava ve düşük sıcaklıklarla geçecek.

 

 

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