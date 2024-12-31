Beykoz Belediye Başkanı Köseler’den Öğrencilere Yardımcı Kitap Desteği

Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler’in başlattığı öğrenci dostu projelere bir yenisi daha eklendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlanan beslenme ve kırtasiye desteğinin ardından; belediye bünyesinde verilen lise ve üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören öğrencilere yardımcı kitap desteği başlatıldı. Öğrencilere, kitapları bizzat armağan eden Başkan Köseler: “Bu kitaplar, bilgiye giden yolda size rehberlik etsin. Sabırla ve disiplinle çalıştığınızda hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize katkı sağlasın.” dedi.

Başkan Alaattin Köseler; 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Beykoz’a kazandırdığı öğrenci dostu projelerle eğitime destek vermeye devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlanan 6 bin TL eğitim desteğinin ardından, belediyeye ait ücretsiz LGS ve YKS kurslarında eğitim gören 200’ü aşkın öğrenciye de yardımcı kitap desteği yapıldı.

Proje kapsamında 158 kişilik YKS grubu öğrencilerine yönelik olarak, 10 farklı branşta hazırlanan toplamda 21 sayısal ve 19 eşit ağırlık yardımcı kitabın bulunduğu set dağıtımı yapıldı.

Ayrıca, LGS grubunda eğitim gören 80 öğrenciye ise 5 farklı branştan 10 adet yardımcı kitap seti desteği sağlandı.

Başkan Köseler “Emek, azim ve kararlılık en önemli yol arkadaşınız olacaktır.”

Vizyon360’ta tarih dersine konuk olarak öğrencilere kitapları bizzat takdim eden Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler: “Geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizin eğitim yolculuğunda attığı her adım, ülkemizin aydınlık yarınlarına yapılan en büyük yatırımdır. Hayallerinize ulaşmak için çıktığınız bu yolda; emek, azim ve kararlılık en önemli yol arkadaşınız olacaktır. Elinizde tuttuğunuz bu lise ve üniversite hazırlık yardımcı kitapları, bilgiye giden yolda size rehberlik edecek; sabırla ve disiplinle çalıştığınızda hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize katkı sağlayacaktır. Unutmayın ki, her birinizin içinde büyük bir potansiyel, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir güç yatıyor. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için gerekli olan iki şey, inanç ve çabadır.

Belediye olarak, sizlerin her alanda en iyi eğitimi alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyor, bu yolculukta yanınızda olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm kalbimle inanıyorum ki, sizler bireysel başarılarınızın yanında ilçemizin ve ülkemizin kalkınmasına da büyük katkılar sunacaksınız. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.” ifadelerini kullandı.

Kitap dağıtımının ardından Başkan Alaattin Köseler, öğrencilerle onların gelecek planları üzerine sohbet etti.

LGS ve YKS Kurslarında Eğitimler Tüm Hızıyla Sürüyor

Beykoz Belediyesi’nin iyi bir gelecek hedefiyle sınava hazırlanan gençler için düzenlediği takviye kurslarda dersler hız kesmeden devam ediyor. Beykoz Vizyon360 ve Otağtepe BEYSEM’de Beykozlu gençlere, sınav hazırlık sürecinde deneyimli öğretmen kadrosuyla eğitim desteği sağlanırken; konu anlatımları, deneme sınavları, sınava yönelik seminerler ve mesleki rehberlik hizmetleri de veriliyor.