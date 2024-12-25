Bozali, “Sektörün sorunlarını çözmenin yolu birlik olmaktır”

İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği 64 No’lu Elektrik Ekipmanları Meslek Komitesi sektörel çalışma toplantısında, sektörün ekonomik, teknik ve sosyal boyutları ele alınarak çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan başkanlık etti ve İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali da görüşlerini dile getirdi.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, konuşmasında elektrik sektörünün mevcut sorunlarını ve kendi başkanlık dönemindeki deneyimlerini paylaştı:

“Eğitim eksikliği, denetimsizlik, kalitesiz malzeme kullanımı ve belge yetersizliği sektörün temel sorunlarıdır. Bu eksiklikler sektördeki kaliteyi düşürüyor. İş gücü yetersizliği nedeniyle odamızın mevcut teknisyen sayısı sektör ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Bu durum da korsan çalışanların önünü açıyor. Sektörün bir diğer sorunu da aidiyet ve dayanışma eksikliğidir. Başkanlığım süresince yürüttüğüm “Geleceğin Elektrik Teknisyenleri” projesi gibi girişimlerle mesleğe aidiyet kazandırmaya çalışıyoruz. Ancak sektör içindeki dayanışma eksikliği nedeniyle daha büyük projelerin hayata geçirilmesi mümkün olmuyor. Elektrik sektörünün ekonomik potansiyelinin farkındayız. Bu potansiyeli harekete geçirecek daha somut adımlara ve düzenlemelere ihtiyaç olduğunu özellikle belirterek sektörün tüm kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulamak isterim.” dedi.

Başkan Bozali, sektörün gelişimi için öneriler de sundu:

– **Fuarların eski cazibesini yitirdiğine** dikkat çeken Bozali, firmalar ve fuara gelen katılımcılar arasındaki ticari bağlantıları artırmak için yenilikçi adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı. Yerel fuarcılık anlayışı ile Türkiye’nin her bölgesine fuarların taşınması gerektiğini belirterek, firmaların daha geniş kitlelere ulaşabileceğini ifade etti.

Büyük firmaların eğitime yatırım yapmaktaki yetersizliğini eleştiren Bozali, sektörde nitelikli eleman yetiştirilmesinin öncelikli bir hedef olması gerektiğini söyledi. Reklam bütçelerine ayrılan kaynakların bir kısmının mesleki eğitime yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ücretsiz ev kontrolü uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çabalarının ilgili kurumlar tarafından yeterince desteklenmediğini belirtti ve bu konuda daha fazla iş birliği talep etti.

Elektrik sektörünün temel sorunları ve çözüm yolları:

Elektrik sektörü, toplumumuzun temel ihtiyaçlarından birini karşılamaktadır. Ancak bu kritik sektörde nitelikli eleman eksikliği, en büyük sorunlarımızdan biridir. İstanbul genelinde yıllık 120 bin ile 150 bin bina dışı elektrik tesisatı yapılmaktadır. Buna karşın, odamıza kayıtlı elektrik teknikerlerinin sayısı sadece 4 bin civarındadır. Bu durum, sektörün ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığımızı göstermektedir. Elektrik tesisatlarında standartlara uyulmaması ve denetim eksikliği, ülkemizde yaşanan yangınların %45’inin sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda can kayıplarına da yol açmaktadır. Sektör olarak bu sorumluluğu taşımamız ve gerekli denetim mekanizmalarını oluşturmamız gerekiyor.

Dayanışma ve ortak çalışmaların önemi:

Toplantılarımız, sektörün sorunlarını dile getirmekle sınırlı kalmamalı, bu sorunlara çözüm yolları aramalıdır. Bu kapsamda, çalıştaylar düzenlemek, sektör paydaşları arasında güven oluşturmak ve ortak projeler üretmek çok önemlidir. Elektrik teknisyenleri, teknikerleri ve mühendisleri olarak ortak bir platformda buluşmalı ve çalışmalarımızı birleştirmeliyiz.

Devlet desteği ve kalite standartları:

Sektörümüzün geleceği için devlet desteği olmazsa olmazdır. Elektrik malzemelerinde kalite standartlarının uygulanması ve denetimlerin artırılması için bakanlıklarımızla görüşmelere devam ediyoruz. Avrupa’da uygulanan standartları ülkemize adapte etmek zorundayız.

Değerli dostlar, elektrik sektörü sadece bir meslek alanı değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biridir. Hep birlikte, eğitimden denetim mekanizmalarına kadar her alanda daha iyisini yapmak zorundayız. Bu konuda yürekten bir dayanışma göstermeliyiz. Sizleri bu anlamda her zaman odamızla birlikte hareket etmeye davet ediyorum.