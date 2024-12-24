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Kadıköy’de “Akran ve Siber Zorbalık” Semineri Gerçekleştirildi!

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Kadıköy’de “Akran ve Siber Zorbalık” Semineri Gerçekleştirildi!

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Akran ve Siber Zorbalık” konulu seminer, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kara’nın katılımıyla rehber öğretmenleri ve müdür yardımcılarına yönelik gerçekleştirildi.

Seminerin ilk bölümünde, Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Ümmet, akran zorbalığının öğrenciler üzerindeki etkilerini ve bu sorunla başa çıkma yöntemlerini ele aldı.

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İkinci bölümde ise, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü yetkilisi, dijital çağın en büyük tehditlerinden biri olan siber zorbalık konusunu detaylı bir şekilde aktardı.

Katılımcılar, okullarda sıkça karşılaşılan bu sorunlarla mücadelede kullanılabilecek farkındalık artırıcı bilgiler ve pratik çözüm önerileriyle donatıldı.

 

Özellikle öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin, öğrencilerin hem fiziksel hem de dijital güvenliğini sağlama noktasında sorumluluklarını güçlendiren bu seminer, farkındalık oluşturma adına önemli bir adım oldu.

Daha güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamı için farkındalıkla harekete geçiyoruz!

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