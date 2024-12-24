“Yılın Okul Dergisi Ödülü” Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin

Eğlence 21 Aralık 2024

Barış Manço’nun Kurtalan Ekspres grubunun üyelerinden Rec Rocero yepyeni albümüyle 2025’de tüm dijitallerde yayında! Kurtalan Ekspres Rec Rocero’dan masal gibi klip ve yepyeni single! Barış Manço’nun, 1972 yılında uzun yıllar birlikte çalışacağı Kurtalan Ekspres adlı grubu kurup yalnızca ezgi ve üslup açısından değil, sözlere ve konulara kadar tümüyle halk kültürümüzün öğelerini içeren parçalar yaptığı ekibin […]