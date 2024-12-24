Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen “15. Dergi Günleri” kapsamında verilen “Yılın Okul Dergisi Ödülü”, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin oldu!
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan dergi, içeriği ve kalitesiyle büyük takdir toplayarak bu anlamlı ödüle layık görüldü.
Ödül, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür tarafından takdim edildi.
Bu başarı, okulun kültürel ve sanatsal alandaki etkinliklerine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.
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