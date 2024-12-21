Kadıköy’de Kış Temalı Karma Resim Sergisine Kaymakam Pamuk katıldı

Advertorial Bağlantılı 18 Aralık 2024

Evlilik tekliflerinin vazgeçilmez simgesi olan tektaş yüzükler, 2025 yılında yeni tasarım ve stilleriyle modaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Klasik ve modern çizgilerin bir araya geldiği bu yılın trendleri, hem zarafeti hem de kişiselliği ön plana çıkarıyor. İşte 2025 yılında öne çıkan tektaş yüzük trendleri: Modern Minimalizm: Bu yıl, sadelik ve incelik ön planda. İnce bantlı […]