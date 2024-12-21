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Kadıköy’de Kış Temalı Karma Resim Sergisine Kaymakam Pamuk katıldı

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Kadıköy’de Kış Temalı Karma Resim Sergisine Kaymakam Pamuk katıldı

Venüs Sanat Galerisi tarafından geleneksel hale gelen  “KIŞ TEMALI KARMA RESİM SERGİSİ 11 ” Kadıköy Kaymakamı  Muhittin Pamuk ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Sergi açılışına Kadıköy Kaymakamı  Muhittin Pamuk, Emekli Valilerden Dr. Süleyman Oğuz, Göztepe Mahallesi Muhtarı Ceren Sille ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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Farklı disiplinlerde çalışılmış 44 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi hem sıcak bir sanat buluşması hem de kış mevsiminin büyüleyici havasını hissettiren bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar;

Ahmet Oğraş, Ayşe Yavuzdoğan, Birgül Tekçe, Canan Helvacıoğlu, Dilek Oğuz, Fatoş Bari, Fikret Tunalı, Fitnat Dodanlı, Füsun Kuseyrioğlu, Gizella Kavak, Gülcan Yılmazer, Hicran Alioğlu, Hilal Uygun, Kemal Derman, Lale Bakhtiary, Mina Najafzadeh, Mücella Balyemez, Müge Tokad Snowden, Natali Aydar, Neval Güler, Nilgün Kurtuluş, Sema Türkay Akar, Suna Atalı Er, Suzan İçin, Z. Nesligül Eryıldırım.

31 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek

VENÜS Sanat Galerisi
Pınar Sokak No:10 Göztepe-Kadıköy
0216 565 3572

Ahmet Oğraş
Ayşe Yavuzdoğan
Birgül Tekçe
Canan Helvacıoğlu
Dilek Oğuz
Fatoş Bari
Fikret Tunalı
Fitnat Dodanlı
Füsun Kuseyrioğlu
Gizella Kavak
Gülcan Yılmazer
Hicran Alioğlu
Hilal Uygun
Kadıköy Kaymakamı
Kadıköy’de
Karma Resim Sergisine
katıldı
Kaymakam Pamuk
Kemal Derman
KIŞ TEMALI
Lale Bakhtiary
Mina NAJAFZADEH
Mücella Balyemez
Müge Tokad Snowden
Muhittin PAMUK
Natali Aydar
Neval Güler
Nilgün Kurtuluş
Sema Türkay Akar
Suna Atalı Er
Suzan İçin
Venüs Sanat Galerisi
Z. Nesligül Eryıldırım

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