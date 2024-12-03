สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

Başkan Bozali, “2024 yılını büyük bir dayanışma ile tamamlıyoruz

Yayınlanma:
ABONE OL
Başkan Bozali, “2024 yılını büyük bir dayanışma ile tamamlıyoruz

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Hedeflerini Paylaştı

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, Bayrampaşa Parkada Mihver Davet Evi & Restaurant’ta düzenlenen kahvaltı programında üyelerle bir araya geldi. Etkinlikte 2024 yılının kapsamlı bir değerlendirmesini yaparken, 2025 yılı için belirlenen hedefler paylaşıldı.

İLGİLİ HABER “NORA (BİR BEBEK EVİ)” OYUNUNUN GALASI YAPILDI

Başkan Haluk Bozali’nin liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Odanın hayata geçirdiği projeler ve geleceğe yönelik vizyonu ayrıntılarıyla ele alındı. Öne çıkan başlıklar arasında, Geleceğin Teknisyenleri Yarışması yer aldı. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen bu yarışma, geleneksel hale getirilerek 2025 yılının Nisan ayında tekrar düzenlenecek.

2024 yılı boyunca eğitim ve destek çalışmalarımıza öncelik vererek, 25 öğrenciye burs sağladık. Bu burs programımızın bütçesi, önümüzdeki yıl 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sektöre yönelik yenilikçi bir adım olarak, Yetkili Elektrik Servisi (YES) uygulamamızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu uygulama, elektrik teknisyenlerinin dijital ve sanal mağaza altyapısına sahip olmasını hedefleyen bir platform olarak öne çıkmaktadır.

Odamızın bu projeleri, yalnızca üyelerimizin mesleki gelişimini değil, aynı zamanda sektörün geleceğini de şekillendirmeyi amaçlıyor.

Başkan Haluk Bozali, kahvaltı programında yaptığı konuşmada, “2024 yılını büyük bir dayanışma ile tamamlıyoruz. Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ve 2025 hedeflerimiz, meslektaşlarımızın geleceğine ışık tutacak adımlardır. Her bir üyemizin katkısı bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası olarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

 

Elektrik Teknisyenleri Odası
Haluk Bozali
istanbul

İlgili Haberler

Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden “Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı” Sergisi’nin Öne Çıkan Fotoğrafları İstanbul’da
Etkinlikler
02 Aralık 2024
Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden “Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı” Sergisi’nin Öne Çıkan Fotoğrafları İstanbul’da

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği, Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi’nin (NHM) Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödül Sergisi’nin açılışına ev sahipliği yaptı. Sergi açılışı, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile Başkonsolos Kenan Poleo’nun ev sahipliğinde, tarihi Başkonsolosluk binasında gerçekleşti. Sergide, 60.000’e yakın eser arasından öne çıkan 18 ödüllü fotoğraf yer alıyor. İLGİLİ HABER İSTANBUL ERZURUMLULAR VAKFI […]

Uluslararası Film Yapım Yönetim Atölyesi Akademisi Muhteşem Gala ile Sona Erdi…
19 Mayıs
02 Aralık 2024
Uluslararası Film Yapım Yönetim Atölyesi Akademisi Muhteşem Gala ile Sona Erdi…

Film Yönetmenleri Derneği 9. Uluslararası Film Yapım Yönetim Atölyesi Akademisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen muhteşem gala ile sona erdi. Bu yıl da sinema sektörüne yeni yetenekler kazandırma hedefiyle yola çıkan Film Yapım & Yönetim Akademisi;  Yönetmenler, yapımcılar, görüntü yönetmenleri, senaristler, film dağıtım uzmanları, festival  ve cast […]

İSTANBUL KIŞ HAZIRLIKLARI AKOM KONTROLÜNDE
Adalar
01 Aralık 2024
İSTANBUL KIŞ HAZIRLIKLARI AKOM KONTROLÜNDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kış şartları ile mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tarafından koordine edilen kışla mücadele çalışmalarında 11.916 personel ve 3.375 araç görev alarak, İstanbulluların rahat bir kış geçirmelerini sağlayacak.  İBB, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini aldı. İstanbul’da şehir hayatının normal seyrinde devam ettirilmesi için AKOM, […]

YEŞİLAY’ın bağımsızlık seferberliğinde İstanbul’un köprüleri yeşil ışıklandırıldı
Adalar
30 Kasım 2024
YEŞİLAY’ın bağımsızlık seferberliğinde İstanbul’un köprüleri yeşil ışıklandırıldı

Yeşilay, 26 Kasım’da T.C. İçişleri Bakanlığının öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede yeni bir dönem başlattı. “Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek” sloganıyla yola çıkan Yeşilay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in katıldığı “Bağımsızlık Seferberliği” lansmanında bağımsızlık mücadelesinin yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Seferberliğe dikkat çekmek amacıyla sahada ve sosyal medyada da çalışmalar gerçekleştirildi. […]

KADINLAR VE HAKLARI

KADINLAR VE HAKLARI

Berjer ile Evinize Zarif Bir Dokunuş Katın

Berjer ile Evinize Zarif Bir Dokunuş Katın

İbrahim Hacıosmanoğlu’na güven azaldı

İbrahim Hacıosmanoğlu’na güven azaldı

KADIKÖY’DE CİSAM, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’NDE AÇILDI

KADIKÖY’DE CİSAM, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’NDE AÇILDI

Tekelleşmek isteyen Posco’ya değil, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza sahip çıkalım

Tekelleşmek isteyen Posco’ya değil, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza sahip çıkalım