Başkan Bozali, “2024 yılını büyük bir dayanışma ile tamamlıyoruz

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Hedeflerini Paylaştı

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, Bayrampaşa Parkada Mihver Davet Evi & Restaurant’ta düzenlenen kahvaltı programında üyelerle bir araya geldi. Etkinlikte 2024 yılının kapsamlı bir değerlendirmesini yaparken, 2025 yılı için belirlenen hedefler paylaşıldı.

Başkan Haluk Bozali’nin liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Odanın hayata geçirdiği projeler ve geleceğe yönelik vizyonu ayrıntılarıyla ele alındı. Öne çıkan başlıklar arasında, Geleceğin Teknisyenleri Yarışması yer aldı. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen bu yarışma, geleneksel hale getirilerek 2025 yılının Nisan ayında tekrar düzenlenecek.

2024 yılı boyunca eğitim ve destek çalışmalarımıza öncelik vererek, 25 öğrenciye burs sağladık. Bu burs programımızın bütçesi, önümüzdeki yıl 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sektöre yönelik yenilikçi bir adım olarak, Yetkili Elektrik Servisi (YES) uygulamamızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu uygulama, elektrik teknisyenlerinin dijital ve sanal mağaza altyapısına sahip olmasını hedefleyen bir platform olarak öne çıkmaktadır.

Odamızın bu projeleri, yalnızca üyelerimizin mesleki gelişimini değil, aynı zamanda sektörün geleceğini de şekillendirmeyi amaçlıyor.

Başkan Haluk Bozali, kahvaltı programında yaptığı konuşmada, “2024 yılını büyük bir dayanışma ile tamamlıyoruz. Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ve 2025 hedeflerimiz, meslektaşlarımızın geleceğine ışık tutacak adımlardır. Her bir üyemizin katkısı bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası olarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz.