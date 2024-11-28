İbrahim Hacıosmanoğlu’na güven azaldı

TFF Başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu’nun adı geçtiğinde ben de kendisine güvenip, destekledim.
İbrahim Bey TFF Başkanı seçildi ve birçok şey düzelir diye beklerken, Mehmet Büyükekşi döneminden farkı olmadığını görmüş olduk.
Türk takımlarının Avrupa maçı sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe, lig maçını Pazartesi oynayacakken, Galatasaray hangi mantıkla Pazar günü oynar.
Bunun güvenlik önlemleriyle de falan alakası yok.
Galatasaray Türk takımı değil mi?
Aynı durum Fenerbahçe ya da Beşiktaş için de olsa aynı şeyleri düşünür, yazardım.
Takımlarımız Avrupa’da puan veya puanlar için ter dökerken, Hacıosmanoğlu’nun bu kararı akıl alır gibi değil.
Başkan kendi sonunu, kendi hazırlıyor…
Eyüpspor için algı yapanlar !
Bu Pazar günü Galatasaray Eyüpspor’la karşılaşacak.
Daha maç oynanmadan Eyüpspor başkanı ve teknik direktörü hakkında saçma sapan “yangın yapanlar” var.
Neymiş Arda Turan Galatasaraylıymış.
Böyle saçma sapan bahanelerle Arda Turan’a atılacak iftiralar, algılar derken bu durum hem Eyüpspor’u hem de Arda Turan’ı yıpratır.
Arda Turan’a Allah sabır versin. Bu “yapı”yla uğraşmak gerçekten zor
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