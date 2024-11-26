KADIKÖY’DE CİSAM, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’NDE AÇILDI

Kadıköy Belediyesi Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi’nin resmi açılışı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yapıldı. Merkezin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz bu ve bunun gibi projelerimizle kadınları hayatın her alanında desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kadıköy Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında herkesin cinsel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi’nin resmi açılışını (CİSAM) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yaptı. Rasimpaşa Mahallesi’nde yer alan merkezin açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile eşi Nihal Kösedağı, Kadıköy Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürü Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk ve Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu Kütük katıldı.

“YANLARINDA OLACAĞIZ”

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Merkezin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kapsamlı bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. “ 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde güvenli ve şiddetsiz bir yaşam için koruyucu ve önleyici hizmetlerimize bir yenisini eklediğimizin heyecanını birlikte paylaşmak istedik.”

CİSAM’da cinsel haklar ve üreme sağlığı haklarının temel insan hakları olarak ele alınacağının altını çizen Kösedağı, hizmetlerin ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi bir anlayışla sunulacağını bireylerin mahremiyetine saygı gösterileceğini ve kişisel bilgilerin gizliliğinin korunacağını vurguladı.

İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar hayata geçirilmesi için çağrı yapan Kösedağı, şöyle devam etti: “Türkiye’de her gün onlarca kadın şiddete uğruyor ve ne yazık ki hayattan koparılıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten iptaliyle de kadınlar fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Yaşamdan koparılan kadınlar için ‘ama’ ile başlayan suçlayıcı cümleler kuruluyor ve sorunun çözümü göz ardı ediliyor. Kadıköy Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz bu ve bunun gibi projelerimizle kadınları hayatın her alanında desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile kadına yönelik şiddetin son bulduğu ve hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyorum. Unutmayalım! İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.”

Açılış konuşmasının ardından merkez gezildi. CİSAM’da sosyolog olarak görev yapan Duygu Kahraman, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve konuklara merkezin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ

Kadıköy sınırları içindeki diğer sağlık kurumlarıyla da işbirliği halinde olan merkezde, Bireysel Cinsel Sağlık Danışmanlığı çatısı altında şu hizmetler yar alıyor. Aile planlanması, gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, tanı öncesi ve sonrası takip, çocukların cinsel gelişimi, gebelik, lohusalık ve yenidoğan bakımı, adet hijyeni ve adet döngüsü, cinsel/üreme sistemine ilişkin sağlık sorunları, cinselliğin anatomisi ve fizyolojisi, cinsel işlev bozuklukları. Ayrıca “Güvenli Annelik”, “Aile Planlaması”, “Yeni Doğan Sağlığı”, “Güvenli Cinsellik”, “Ergen Sağlığı”, “Çocukların Bedensel Söz Hakkı Eğitimi”, “Kadın Sağlığı Eğitim Programı”, “Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi”, “Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı” gibi eğitimlerin ve atölye çalışmalarının verileceği merkez, hafta içi 09.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.