Kadıköy Özgürlük Parkı’nda Lösev Şenliği

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nı İstanbul’da düzenlenen coşkulu bir şenlikle tamamladı. Kadıköy Belediyesi’nin destekleriyle Göztepe Özgürlük Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Şenlikte, LÖSEV Gönüllü Korosu çocuklarla birlikte sahne aldı ve izleyicilere keyifli anlar sundu. Adalar Belediyesi Ada Dans Grubu’nun sergilediği dans gösterileri büyük beğeni toplarken, çocukların sevdiği şarkıcı Onur Erol sahneye çıkarak sevilen şarkılarını çocuklarla birlikte söyledi. Eğlenceli performanslar, danslar ve gösteriler gün boyunca katılımcılara mutluluk dolu anlar yaşattı.

Şenlik alanında LÖSEV gönüllülerinin görev aldığı farkındalık stantları kuruldu. Karikatürist bir gönüllü, çocukların karikatürlerini çizerek onlara unutulmaz bir hediye sundu. Bunun yanı sıra, LÖSEV’in löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulamak amacıyla yaptığı çalışmalar ve sunduğu hizmetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Etkinlikte Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ve Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat da çocuklarla bir araya geldi. Şenlik pastasını çocuklarla birlikte kesen başkanlar, Lösemili Çocuklar Haftası’nı coşkuyla kutladı.

LÖSEV Anadolu Bölge İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, haftanın LÖSEV tarafından çocuklara armağan edildiğini belirterek, “Çocuklarımız, gönüllülerimiz ve ailelerimizle birlikte çok güzel bir etkinlikle Lösemili Çocuklar Haftası’nı tamamladık. Lösemi hastalarının erken teşhis ve tedavi sürecinde bilinçlenmesi, LÖSEV’in imkanlarından faydalanması çok önemli. Tüm hastalarımıza ulaşmaya ve destek olmaya devam edeceğiz,” dedi.

LÖSEV, Türkiye genelinde 6 milyondan fazla gönüllüsü ve 95 binden fazla kayıtlı ailesiyle, Lösemili Çocuklar Haftası boyunca düzenlediği kortej yürüyüşleri, konvoylar ve şenliklerle farkındalık yarattı.