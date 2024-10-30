Günsu Özkarar’ın yazdığı, Fil Rüyası, 11 Kasım’da Baba Sahne’de prömiyer yapıyor

Bitiyatro ve Nejat İşler’in (Meddah) ortak yapımcılığında Fil Rüyası, 11 Kasım’da Baba Sahne’de prömiyer yapıyor. Günsu Özkarar’ın Galata Perform’un eğitimleri sırasında yazdığı bu oyun, Sınırlar Ötesi Tiyatro 11. Yeni Metin Festivali’nde okuma tiyatrosu olarak gösterime sunuldu.
Bir terapist ile danışanın seanslarında ortaya çıkan güven, sadakat ve aşk temaları çerçevesinde bilinçaltına bir yolculukla başlayan oyunda terapiyle ortaya çıkanlar tekinsizlik hissini artırırken, gerçeklerin büyüyen gölgeleri ve kişileri de bu terapiye dahil olur. Bu arada kişiyi, çatısızlıkla ve yersizlikle tehdit eden dış dünyanın sesi ise giderek daha çok yükselir.
Süpervizörlüğünü Laçin Ceylan, rejisini Cem Burçin Bengisu’nun üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Hülya Köseoğlu, Arbil Tabur ve Onur Sarıaltın yer alıyor ve Nejat İşler sürpriz bir karaktere sesiyle hayat veriyor.
Oyuncular
Arbil Tabur
Hülya Köseoğlu
Onur Sarıaltın
Nejat İşler (ses)
Süpervizör
Laçin Ceylan
Yazar
Günsu Özkarar
Yönetmen
Cem Burçin Bengisu
Yönetmen Yardımcısı
Serra İzmiroğlu
Sahne Tasarım
Murat Kural
Kukla
Ayten Öğütçü
Kostüm
Bitiyatro
Yapım Koordinatörü
Nilay Kulakçeken
Afiş
Gonca Küçük
Video
Nilsu Alanyalı Tancı
Asistan
Sıla Hatun Ünsal
Yapım Bitiyatro & MEDDAH
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