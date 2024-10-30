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Günsu Özkarar’ın yazdığı, Fil Rüyası, 11 Kasım’da Baba Sahne’de prömiyer yapıyor

Yayınlanma:
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Bitiyatro ve Nejat İşler’in (Meddah) ortak yapımcılığında Fil Rüyası, 11 Kasım’da Baba Sahne’de prömiyer yapıyor. Günsu Özkarar’ın Galata Perform’un eğitimleri sırasında yazdığı bu oyun, Sınırlar Ötesi Tiyatro 11. Yeni Metin Festivali’nde okuma tiyatrosu olarak gösterime sunuldu.

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Bir terapist ile danışanın seanslarında ortaya çıkan güven, sadakat ve aşk temaları çerçevesinde bilinçaltına bir yolculukla başlayan oyunda terapiyle ortaya çıkanlar tekinsizlik hissini artırırken, gerçeklerin büyüyen gölgeleri ve kişileri de bu terapiye dahil olur. Bu arada kişiyi, çatısızlıkla ve yersizlikle tehdit eden dış dünyanın sesi ise giderek daha çok yükselir.

 

Süpervizörlüğünü Laçin Ceylan, rejisini Cem Burçin Bengisu’nun üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Hülya Köseoğlu, Arbil Tabur ve Onur Sarıaltın yer alıyor ve Nejat İşler sürpriz bir karaktere sesiyle hayat veriyor.

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Oyuncular

Arbil Tabur

Hülya Köseoğlu

Onur Sarıaltın

Nejat İşler (ses)

 

Süpervizör

Laçin Ceylan

 

Yazar

Günsu Özkarar

 

Yönetmen

Cem Burçin Bengisu

Yönetmen Yardımcısı

Serra İzmiroğlu

 

Sahne Tasarım

Murat Kural

 

Kukla

Ayten Öğütçü

 

Kostüm

Bitiyatro

 

Yapım Koordinatörü

Nilay Kulakçeken

 

Afiş

Gonca Küçük

 

Video

Nilsu Alanyalı Tancı

 

Asistan

Sıla Hatun Ünsal

 

Yapım Bitiyatro & MEDDAH

author avatar
Admin
See Full Bio
"Meddah"
11 Kasım’da
Baba Sahne’de
Bitiyatro ve
Fil Rüyası
Günsu Özkarar’ın
Nejat İşler’in
Prömiyer Yapıyor
yazdığı

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