İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Üyeleri Özel Tatil

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, Queen’s Park Göynük Oteli ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, değerli üyelerine unutulmaz bir tatil deneyimi sundu. 16-19 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen bu etkinlikte, beş yıldızlı her şey dahil konseptiyle hizmet veren Queen’s Park Göynük, oda üyelerine ve ailelerine keyif dolu anlar yaşattı.
Katılımcılar, otelin özel plajı, havuzları ve 7/24 hizmet sunan personeli eşliğinde rahat bir tatil geçirirken, çocuklar da kendilerine özel düzenlenen eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdiler.
Bu yılın en yüksek tesisat ve muayene oranlarına sahip olan Oda üyesi Samet Atın’a ve ailesine ise sürpriz bir ödül olarak bu özel tatil hediye edildi. Oda Başkanı Haluk Bozali; “Mesleğimize değer katan üyelerimize her yıl bu tür sürpriz hediyeler vermeye devam edeceğiz. Biz birlikte güçlü bir aileyiz,” dedi.
Yılın Fen Adamı seçilen Samet Altın, “Beni bu değerli ödüle layık gören İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali’ye ve çalışmalarına devam eden oda yönetimine teşekkür ediyorum,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Etkinlik, üyeler ve aileleri için unutulmaz anılarla sona erdi.
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