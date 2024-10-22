Kadıköy’de, Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Meşale Yakma Töreni ile Başladı

Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı öğrencilerle birlikte yaktı.

Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşale yakma törenine, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kadıköy Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler, mahalle muhtarları, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Kadıköy’de eğitim gören lise öğrencileri ve Kadıköylü vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin saygıdeğer vatandaşları ve bu değerlerin sonsuza dek bekçisi olan Kadıköylüler, Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına giriyor, ne mutlu bize ki Cumhuriyetimiz 101 yaşında ve daha nicelerini birlikte kutlayacağız.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Coğrafi olarak bulunduğumuz konuma bakıldığında Orta Doğu ülkelerinin hak, hukuk ve demokrasi mücadelesini görünce, emperyal güçlerin bölgedeki savaşını görünce iyi ki bu ülkenin bir Mustafa Kemal’i var diyorsunuz. Yürüttüğü başarılı dış politika sayesinde bugün biz tam bağımsız demokratik bir ülkeyiz. Atatürk; “Yurtta barış dünyada barış” diyerek hem diğer ülkelerin sınırlarına göz dikmemiş hem de kendi sınırlarının saygınlığına, dokunulmazlığına dikkat çekmek istemiştir.

Değerli komşularım sevgili gençler, Cumhuriyeti anlamak için kuruluşun ve kurtuluşun baş mimarı Atatürk’ü anlamak gerekir. Cumhuriyetin akıla ve bilime dayanan felsefesini anlamak gerekir. Unutmayın ki Atatürk cepheye giderken yanında kitaplarını götüren, Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken aynı zamanda eğitim kongresini toplayan bir liderdi. Çünkü ilerlemenin ancak cehaletle savaşarak, aydınlanmayla ve eğitimle olacağını çok iyi biliyordu. Kendisi de geometri terimlerini Türkçeleştirerek geometri kitabı yazmış, bilimin dilini Türkçeleştirmek istemiş, dilde devrim yaparak aydınlanma ateşini yakmıştır. Ayrıca iyi derecede Fransızca ve Almanca bilirdi. Bir kültür devriminin yanında fabrikalar kurarak üretimde ekonomik bağımsızlığı da hedeflemişti. Sözlerimi bitirirken saygıdeğer şehitlerimizi, Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, 101. yaşın kutlu olsun diyorum.

Konuşmasının ardından Kösedağı, bir hafta boyunca yanacak olan meşaleyi öğrencilerle birlikte yaktı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu’nun marşları ile renk kattığı törende, cumhuriyet sevdalıları marşlara bayraklarıyla eşlik etti.

KADIKÖY’ÜN BÜTÜN MAHALLELERİNDE BAYRAM COŞKUSU

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu ile bir hafta boyunca Kadıköy’ün sokaklarında olacak. Kadıköy’ün mahallelerinde 21 Ekim Pazartesi günü başlayan Cumhuriyet bandosu, bir hafta boyunca Cumhuriyet marşları eşliğinde bayrak dağıtımı ile devam edecek.

BAĞDAT CADDESİ’NDE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise bu yıl da “Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturuyor. Bağdat Caddesi Suadiye ışıklarda saat 19.00’da başlayacak yürüyüş, Göztepe ışıklarda son bulacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi, caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe, Cumhuriyet sevdalıları ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturacak.