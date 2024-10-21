Büyükada Dechatlon Yarı Maratonu yapıldı

Büyükada Pazar (20.10.2024) günü, “Dechatlon Büyükada Yarı Maratonu”na ev sahipliği yaptı. 5 km’lik koşunun startını veren Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, ardından 21 km’lik parkura katılarak yarışı 1 saat 58 dakikada tamamladı. Yarı maraton sonrası Atatürk Meydanı’ndaki madalya töreninde sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Akpolat, etkinliğin ardından kısa bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Büyükada’nın doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yapan Başkan Akpolat, Adalar’ın bir mücevher olduğunu ve bu güzelliklerin korunmasının önemini belirtti. Ayrıca katılımcıların attıkları her adımın, dayanıklılık ve sağlıklı yaşamın bir simgesi olduğunu ifade ederek, tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Akpolat, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Adalar Kültür Derneği’ne, sponsorlara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Başkan Akpolat, aynı zamanda bu yarı maratonda Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Adalar Belediyesi’nin ortak yürüttüğü “Okutan Adalar” Projesi yararına koşarak eğitime destek olmanın önemine dikkat çekti.
Etkinlik boyunca büyük ilgi gören maraton, hem sporculara hem de Adalılara keyifli anlar yaşattı.
İlgili Haberler
Çanakkale Bienali’nin kurumsal destekçisi Kale Grubu, kentlerin kamusal alanlarına yüksek sanatsal nitelikte eserler kazandırılmasını desteklemek amacıyla ‘Kamusal Alanda Sanat’ çalıştayı düzenledi. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin (KTSM) yürütücülüğünde 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen çalıştayda; sanat, mimarlık ve tasarım alanından farklı kuşaklardan uzmanlar ve araştırmacılar bir araya gelerek, yol haritası çıkarılması için görüş ve deneyimlerini paylaştı. […]
Dünya çikolata sektörünün lider firmalarından ve gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Bera A.Ş’nin, uluslararası ‘ Berlinetta ‘ markası şimdi de Erzurum’a üretim tesisi kurdu. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin metrekare alan üzerinde kurulan modern teknolojik çikolata üretim tesislerinde 100 kişi gofret ve çikolata üretimi yapacak. 2. OSB’DEHİZMET VERECEK… Berlinetta Erzurum Bölge Müdürlüğü […]
Türkiye’nin ilk ve tek kadın yat yelken yarışı olan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, 2016 yılından bu yana ülkemizdeki kadın yelkenci sayısını artırma misyonuyla düzenleniyor. Bugüne kadar pek çoğu yelkenle bu sayede tanışan 900’den fazla kadın yelkenci ile 60’ı aşkın kurumun yarıştığı kupa, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Her yıl “İyiliğe Yelken Açıyoruz” mottosuyla […]
Türkiye’nin en uzun soluklu ve Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında 34. kez gerçekleştirildi. 200’den fazla müzisyenin sahne aldığı 34 konserle şehrin dört bir yanına caz müziğinin farklı renklerini taşıyan festival, 25.000 müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Sanatın ve sanatçının daimî destekçisi Akbank’ın […]