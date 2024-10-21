Büyükada Dechatlon Yarı Maratonu yapıldı

Büyükada Pazar (20.10.2024) günü, “Dechatlon Büyükada Yarı Maratonu”na ev sahipliği yaptı. 5 km’lik koşunun startını veren Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, ardından 21 km’lik parkura katılarak yarışı 1 saat 58 dakikada tamamladı. Yarı maraton sonrası Atatürk Meydanı’ndaki madalya töreninde sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Akpolat, etkinliğin ardından kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Büyükada’nın doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yapan Başkan Akpolat, Adalar’ın bir mücevher olduğunu ve bu güzelliklerin korunmasının önemini belirtti. Ayrıca katılımcıların attıkları her adımın, dayanıklılık ve sağlıklı yaşamın bir simgesi olduğunu ifade ederek, tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Akpolat, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Adalar Kültür Derneği’ne, sponsorlara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Başkan Akpolat, aynı zamanda bu yarı maratonda Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Adalar Belediyesi’nin ortak yürüttüğü “Okutan Adalar” Projesi yararına koşarak eğitime destek olmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik boyunca büyük ilgi gören maraton, hem sporculara hem de Adalılara keyifli anlar yaşattı.