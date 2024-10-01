İBB KÜLTÜR MERKEZLERİNDE YENİ SEZON EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Programlara katılmak isteyenler, ücretsiz biletleri İstanbulSenin uygulaması üzerinden temin edebilirler.

Ünlü müzisyenler ekim ayında İBB Kültür merkezlerinde İstanbullularla buluşuyor! Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), yeni sezonda da 14 ilçede bulunan kültür merkezlerinde her ay düzenlenen yüzlerce etkinlikle İstanbulluları ağırlayacak. Hem çocuklar hem de yetişkinler için konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri ve atölyelerin düzenlendiği kültür merkezleri, ekim ayı boyunca birbirinden ünlü sanatçıların ve grupların konserlerine ev sahipliği yapacak. Melis Danişmend’den Niyazi Koyuncu’ya, Gece Yolcuları’ndan Ezginin Günlüğü’ne, Flört’ten Koliva’ya, Umut Adan’dan TNK’ye, Göksel Bektaş’tan Ufuk Beydemir’e, Samida’dan Ezgi Eyüboğlu’na onlarca sevilen isim, İstanbul’un dört bir yanında dinleyicileriyle buluşacak. Sanata ulaşmak isteyen herkesin faydalanabileceği programın ücretsiz biletleri İstanbulSenin uygulaması üzerinden temin edilebilir. Etkinlik bilgileri içinse kultursanat.istanbul ziyaret edilebilir.



Müziği, tiyatroyu, sinemayı İstanbul’un dört bir yanına ulaştırmayı sürdüren İBB Kültür, yeni sezonda da İstanbul’un kültür ve sanat hayatına yön vermeye devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı kültür merkezi programları her yaştan ve her kültürden İstanbulluya hitap eden etkinliklerle Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Çengelköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi, Şile, Şişli ve Tuzla’ya soluk oluyor.

İLGİLİ HABER İDO ile Türkiye Orman İşletmeleri EGE’de yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete geçti

Ekim ayının ilk haftası itibarıyla yeni program sezonunu açmaktan heyecan duyduklarını ifade eden İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan “Aslında kültürel etkinliklerimiz 12 ay boyunca devam ediyor ve biz 365 gün boyunca her yerde herkes için kültür ve sanat anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yine de, özellikle kapalı mekânlardaki etkinlik programlarımızın başlaması sebebiyle sezon başlangıcı bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Kültür merkezlerimizde hem çocukları hem de yetişkinleri tiyatroyla, konserlerle, sinemayla buluşturan kapsamlı programlar hazırlıyoruz. Bizim için güzel olduğu kadar meşakkatli de olan bu süreçte ekiplerimizin, birimlerimizin, sanat kurumlarımızın her biriyle ayrı ayrı ince eleyip sık dokuyarak İstanbul’un kültür ve sanat hayatını hareketlendirecek, hızlandıracak, kültür ve sanat alanındaki emekçilere şans tanıyacak, bu alanın yetişen öğrencilerine imkânlar sunacak nitelikte programlar çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda adil ve eşit bir program dağılımı yapmaya çalışırken halkın beklentilerini ve aldığımız geri dönüşleri de değerlendiriyoruz. Hazırlıkları aylar süren bu programlarda önemli olan, İstanbulluları nitelikli kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasını sağlamak. Yeni sezonu büyük bir özlemle açıyor ve İstanbulluları İBB Kültür’ün merkezlerine, restore edilmiş yeni mekânlarına bekliyoruz,” şeklinde konuştu.

YILDIZ İSİMLERİ BB KÜLTÜR MERKEZLERİNDE

İBB Kültür’ün dolu dolu Ekim 2024 programında, birbirinden ünlü sesler, sevilen müzisyenler İstanbul’un dört bir yanında dinleyicilerle buluşacak. Flört, Göksel Bektaş, Niyazi Koyuncu, Gece Yolcuları, Sancak, Ezgi Eyüboğlu, Vedat Gündoğdu, Melis Danişmend, İkiye On Kala, Samida, Koliva, Umut Adan, Ufuk Beydemir, Ezginin Günlüğü, TNK, Melisa Karakurt, Fikri Karayel, Telli Davul gibi onlarca müzisyen ve grup ekim ayı boyunca İBB Kültür merkezlerinin sahnelerinde olacak.

İBB Kültür’ün tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir. Etkinliklerin ücretsiz biletleri, İstanbulSenin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

EKİM 2024 KONSER PROGRAMI

*Tüm konserlerin başlama saati 20.00’dir.

2 Ekim Çarşamba Flört / İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi-Bahçelievler

2 Ekim Çarşamba Ali Ekber Eren ve Özcan Türe / İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi-Güngören

2 Ekim Çarşamba Göksel Bektaş / İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi-Sancaktepe

2 Ekim Çarşamba Cihan Mürtezaoğlu / İBB Şile Kültür Merkezi-Şile

3 Ekim Perşembe Niyazi Koyuncu / İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi-Fatih

3 Ekim Perşembe Gece Yolcuları / İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi-Kartal

3 Ekim Perşembe Sancak / İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi-Sultangazi

9 Ekim Çarşamba Den-Ze / İBB Başakşehir Kültür Merkezi-Başakşehir

9 Ekim Çarşamba Ezgi Eyüboğlu / İBB Cem Karaca Kültür Merkezi-Bakırköy

9 Ekim Çarşamba Vedat Gündoğdu / İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi-Tuzla

10 Ekim Perşembe Melis Danişmend / İBB Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi-Üsküdar

10 Ekim Perşembe İkiye On Kala/ İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi-Esenler

16 Ekim Çarşamba Koliva / İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi-Bahçelievler

16 Ekim Çarşamba Umut Adan / İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi-Güngören

16 Ekim Çarşamba Ufuk Beydemir / İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi-Sancaktepe

16 Ekim Çarşamba Samida / İBB Şile Kültür Merkezi-Şile

17 Ekim Perşembe Şükrü Güler /İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi-Fatih

17 Ekim Perşembe Ezginin Günlüğü / İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi-Kartal

23 Ekim Çarşamba Mine Geçili /İBB Cem Karaca Kültür Merkezi-Bakırköy

23 Ekim Çarşamba Cem Doğan & Özge Doğan / İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi-Sultangazi

23 Ekim Çarşamba TNK / İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi-Tuzla

24 Ekim Perşembe Bestem Yuvarlak / İBB Başakşehir Kültür Merkezi-Başakşehir

24 Ekim Perşembe Melisa Karakurt / İBB Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi-Üsküdar

24 Ekim Perşembe Bahadır Tatlıöz / İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi-Esenler

30 Ekim Çarşamba Fikri Karayel/ İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi-Bahçelievler

30 Ekim Çarşamba Berkay Altunyay / İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi-Güngören

31 Ekim Perşembe Telli Davul /İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi-Fatih

31 Ekim Perşembe Mikail Aslan/ İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi-Sultangazi